出版：2026-Jan-16 13:00
更新：2026-Jan-16 13:00

Gin Lee李幸倪尖沙咀邊行邊唱 突入麥記唱歌被指無人識真相原來係⋯⋯

螢幕截圖 2026 01 16 上午11.31.32

Gin Lee日前走到尖沙咀海旁的麥記高歌一曲。

Gin Lee李幸倪將於將於下月7日至8日首度挑戰紅館四面台舉行《READY FOR GIN LEE 李幸倪LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。日前Gin Lee聯同團隊走到尖沙咀海港城busking，吸引不少fans到場。在busking開始前，Gin Lee的團隊拍下由她出發到busking一刻的情況，更一鏡到底播出。影片見到她在天星碼頭下車，之後走到麥當勞，再行入海港城。Gin Lee在商場內邊行邊唱，名符其實是行走中的CD，期間有不少人見到她的出現大感驚訝，不停眼望望，亦有途人主動要求合照。

不過，有網民就把Gin Lee在麥當勞其中一節影片上載至網上，指她沒有人認識，令畫面尷尬。然而，有網民留言指樓主未有上載完整片段，實情真相又是如何呢？

螢幕截圖 2026 01 16 上午11.25.17

Gin Lee邊行邊唱，被網民大讚「一個人可以變左音響」。

年青人感愕然

影片見到Gin Lee走入麥當勞前，提到自己過去的音樂作品都是在麥當勞播，令不少人認識她。當她推開門走入餐廳時，見到餐廳的食客不算多，但仍有不少人跟Gin Lee打招呼。由於不少食客當時是背住Gin Lee，因此未有留意到她的出現。及後Gin Lee走到坐在一角的後生仔前面，當時這位年青人大感愕然，沒料到等朋友會遇到Gin Lee，一時未能反應過來。對方更有follow Gin Lee的IG。由於全程有拍攝團隊跟住，年青人也戰戰兢兢跟Gin Lee交談，及後對方更鼓起勇氣向Gin Lee表示想合照一張，整個過程對他來說應該是非常夢幻。

螢幕截圖 2026 01 16 上午11.46.40 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.43.35 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.43.08 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.43.44 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.43.51 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.44.32

一鏡到底好有心

當Gin Lee走回麥當勞叔叔長凳時，有數名人士要求Gin Lee合照，其中有兩位小姐表示很喜歡Gin Lee的《隨時隨地》。及後Gin Lee唱出《雙雙》，見到有不少人駐足欣賞，當知道她下一站是海港城Busking時，更比Gin Lee行走幾步到指定位置。有網民坦言「喺麥記唱雙雙，真係一代人嘅回憶！」同時又大讚幕後團隊用一鏡到底形式記錄整個活動。

今次Gin Lee是跟音樂人Teller一齊玩，大家非常有火花，網民感謝Gin Lee跟Teller合作並說：「在只有Beatbox 沒有音樂的情況下，令到一首情歌變得好raw但又充滿力量，喜歡這一種純粹，沒有太多花巧視覺的音樂表演，令人可以專注係表演者身上。 欣賞你不停的新嘗試，令我們有機會認識有潛質的音樂人，希望你繼續給予他們有機會，讓他們能被看見。」

螢幕截圖 2026 01 16 上午11.14.56 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.17.41 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.19.10 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.19.44 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.21.22 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.25.47 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.26.48 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.24.28 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.27.56 螢幕截圖 2026 01 16 上午11.28.22

狂推XXX上紅館做嘉賓

挑戰完結後，Gin大談感受，她笑言：「今日呢個任務，可能係史上最難嘅其中一個任務！因為呢個live唔係普通live，係充滿住太多嘅uncertainties，2026年嘅一個新挑戰。」她續說：「我覺得好好玩、好開心，好鍾意。今日好輕鬆，冇問題，可以再挑戰！可能而家年紀大咗，會學識擁抱唔同moment，唔需要樣樣嘢都完美。真實咁發生，就等佢發生啦。有突發情況，即刻做最好決定處理咗佢就OK。」Gin又自爆以前會為小事失眠，「以前返到屋企可能會瞓唔着，諗『點解會咁？可以做好啲！』但而家覺得，人生就係咁，冇得時刻完美，盡咗力就OK。」

「一鏡到底Music Live」挑戰片上架後，有不少網民及fans除了大讚Gin跟Teller的合作，亦有大量網民希望Gin邀請Teller任她演唱會嘉賓，由於召喚聲不絕，最後引來兩位本尊親自回覆，Gin留言：「如果多人推的話……」而Teller則謂：「我都期待做Gin嘅演唱會嘉賓！」除了Teller，亦有網民又大推Gin另一「愛徒」炎明熹做演唱會嘉賓，根據Gin「如果多人推的話……」的回覆，大家俾心機許願啦。

WhatsApp Image 2026 01 16 at 12.59.59 (1) WhatsApp Image 2026 01 16 at 12.59.59 WhatsApp Image 2026 01 16 at 13.00.00

