Gin Lee李幸倪尖沙咀邊行邊唱 突入麥記唱歌被指無人識真相原來係⋯⋯

Gin Lee日前走到尖沙咀海旁的麥記高歌一曲。

Gin Lee李幸倪將於將於下月7日至8日首度挑戰紅館四面台舉行《READY FOR GIN LEE 李幸倪LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。日前Gin Lee聯同團隊走到尖沙咀海港城busking，吸引不少fans到場。在busking開始前，Gin Lee的團隊拍下由她出發到busking一刻的情況，更一鏡到底播出。影片見到她在天星碼頭下車，之後走到麥當勞，再行入海港城。Gin Lee在商場內邊行邊唱，名符其實是行走中的CD，期間有不少人見到她的出現大感驚訝，不停眼望望，亦有途人主動要求合照。 不過，有網民就把Gin Lee在麥當勞其中一節影片上載至網上，指她沒有人認識，令畫面尷尬。然而，有網民留言指樓主未有上載完整片段，實情真相又是如何呢？

Gin Lee邊行邊唱，被網民大讚「一個人可以變左音響」。

年青人感愕然 影片見到Gin Lee走入麥當勞前，提到自己過去的音樂作品都是在麥當勞播，令不少人認識她。當她推開門走入餐廳時，見到餐廳的食客不算多，但仍有不少人跟Gin Lee打招呼。由於不少食客當時是背住Gin Lee，因此未有留意到她的出現。及後Gin Lee走到坐在一角的後生仔前面，當時這位年青人大感愕然，沒料到等朋友會遇到Gin Lee，一時未能反應過來。對方更有follow Gin Lee的IG。由於全程有拍攝團隊跟住，年青人也戰戰兢兢跟Gin Lee交談，及後對方更鼓起勇氣向Gin Lee表示想合照一張，整個過程對他來說應該是非常夢幻。

一鏡到底好有心 當Gin Lee走回麥當勞叔叔長凳時，有數名人士要求Gin Lee合照，其中有兩位小姐表示很喜歡Gin Lee的《隨時隨地》。及後Gin Lee唱出《雙雙》，見到有不少人駐足欣賞，當知道她下一站是海港城Busking時，更比Gin Lee行走幾步到指定位置。有網民坦言「喺麥記唱雙雙，真係一代人嘅回憶！」同時又大讚幕後團隊用一鏡到底形式記錄整個活動。 今次Gin Lee是跟音樂人Teller一齊玩，大家非常有火花，網民感謝Gin Lee跟Teller合作並說：「在只有Beatbox 沒有音樂的情況下，令到一首情歌變得好raw但又充滿力量，喜歡這一種純粹，沒有太多花巧視覺的音樂表演，令人可以專注係表演者身上。 欣賞你不停的新嘗試，令我們有機會認識有潛質的音樂人，希望你繼續給予他們有機會，讓他們能被看見。」

狂推XXX上紅館做嘉賓 挑戰完結後，Gin大談感受，她笑言：「今日呢個任務，可能係史上最難嘅其中一個任務！因為呢個live唔係普通live，係充滿住太多嘅uncertainties，2026年嘅一個新挑戰。」她續說：「我覺得好好玩、好開心，好鍾意。今日好輕鬆，冇問題，可以再挑戰！可能而家年紀大咗，會學識擁抱唔同moment，唔需要樣樣嘢都完美。真實咁發生，就等佢發生啦。有突發情況，即刻做最好決定處理咗佢就OK。」Gin又自爆以前會為小事失眠，「以前返到屋企可能會瞓唔着，諗『點解會咁？可以做好啲！』但而家覺得，人生就係咁，冇得時刻完美，盡咗力就OK。」

「一鏡到底Music Live」挑戰片上架後，有不少網民及fans除了大讚Gin跟Teller的合作，亦有大量網民希望Gin邀請Teller任她演唱會嘉賓，由於召喚聲不絕，最後引來兩位本尊親自回覆，Gin留言：「如果多人推的話……」而Teller則謂：「我都期待做Gin嘅演唱會嘉賓！」除了Teller，亦有網民又大推Gin另一「愛徒」炎明熹做演唱會嘉賓，根據Gin「如果多人推的話……」的回覆，大家俾心機許願啦。