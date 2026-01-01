繪麗奈專訪｜素海霖罕談家人難忘已故前度 重返AV界遇阻滯預告出全裸寫真集 (有片)

素海霖以「繪麗奈」之名於2023年進軍日本AV界，成為在日本出道的首位港產AV女優。惟前年起，素海霖已絕跡AV界，原本續約問題重現曙光，無奈種種因素來襲再遇阻滯。趁這段空白期，素海霖繼續自尋吸金機會，並透露今年會推出一本全裸寫真集回饋支持者。

全裸僅 4位數酬勞 素海霖去年成就解鎖，如願集資自家製首本個人實體寫真集。對於製成品，她表示相當滿意，不過今次標榜的是本藝術攝影集，直認能夠回本只是僥倖，並表示：「下次應該唔會再出類似嘅書，首先呢本藝術攝影集同普通寫真集有啲不同，受眾都係鍾意我，否則都唔會買；我覺得係比較藝術，而且大家買寫真集都係要求性感。」素海霖首本寫真集以眾籌形式製作，她非常後悔用上最厚頁紙印刷，連封面及封底都頗厚，每本重1公斤，並大呻：「因為負責寄運都係我，而且搬搬抬抬多數都係我，所以好辛苦。其實買嘅粉絲拎都辛苦，有啲人買5本，整整5kg好像捧袋米咁樣，係好辛苦。」她自爆已有出下一本寫真集的計劃：「今年一定會出全裸寫真，一定唔會太厚，而且運費都好貴。因為有海外fans訂呢本書要4至5百蚊，運費更要多3至4百元，我唔忍心佢哋俾太貴。」她承認正跟出版社斟合作，但目前仍十分掙扎，事關自資出書可以自己落袋，但卻有一定風險；若果是跟出版社合作，拍2至3天酬勞只得4位數港幣，銷量好也不會有分紅，但勝在有助曝光及宣傳。素海霖補充：「呢次我唔可以再吊大家胃口，我下一本再唔除衫肯定賣唔出，今次覺得係僥倖同埋幸運，始終我已經脫開依家又著衫，其實好難賣，唔會有一個AV女優可以出著衫嘅寫真集，所以我係好幸運。」

認父母緣麻麻 早前，素海霖以繪麗奈身份參與澳門舉行的成人展活動，是她第一次跟多位日本AV女優同場，她自言可惜日文不佳，故沒有跟一眾日本女優有太多交流互動，當中有幸見到自己很欣賞的白峰美羽，大讚對方又靚又高。談到日本公司的合約問題，素海霖自爆亦有誠心拜神祈求能及早解決，可惜再次遇上阻滯，惟有繼續等待拍片機會。最近素海霖也獲邀約其他工作，但她已婉拒該單位：「係一個三級直播，佢酬勞其實唔錯，但我未去到好等錢使，如果我好等錢使會再搵返佢。」她自認「有少少M底」，寧願辛苦也不想變得懶散，認為人生不能太輕鬆，因為太輕鬆會令人放縱、變懶，所以她每日會逼自己至少要做一樣家務，一定要整潔，現在獨居更加要自律。

素海霖直認父母緣麻麻，自從與家人分開住已甚少交流，但仍有聯絡，節日也會短訊問候，天氣轉冷亦會提醒穿多件衣服。下月29歲生日，素海霖達成30歲前買樓的目標，認為現在供樓比租樓便宜，加上現時所住單位十分潮濕，是時候擁有自己物業。

舊愛大馬猝逝 談到轉行，素海霖坦言：「我如果差唔多供完樓，我就會休息。」被問到對結婚看法即答：「對方好有錢嘅話我會結，如果佢唔係好有錢，有朝一日佢要分我身家就唔好！」累積以往經驗，素海霖一直不太信任別人，所以她一直以來亦不相信婚姻，覺得現今世代太容易離婚，應想清楚結婚意義才作簽紙決定。

素海霖甚少公開談感情生活，她曾透露最深刻一段情只維持了兩個月：「覺得好少人可以會咁愛錫你，嗰份堅持……好似佢答應每日會致電我，雖然佢好忙，但都每日會打俾我；仲有我睇中一個名牌書包，然後就問我住邊，第二日就叫人送咗過嚟，我覺得係好難得。」男方是位30多歲的馬來西亞人，可是兩人long D不久卻陰陽相隔，對方因心臟病發猝逝。她當得知對方健康出現問題曾打算飛往大馬探望，然而當時疫情需要隔離14至21日，故最終也無法見他最後一面。擇偶條件方面，素海霖揚言不會考慮年下男，直言比較喜歡被照顧，大自己12歲的男人最為理想。

出道以來，素海霖跟黑粉特別有緣，不過她編要再舉辦haters面談活動，並笑言：「今年我要再儲一班忠實haters，因為好多都講唔夠兩句就離我而去，有啲講明唔會出現，好無誠意！」問到歷來最令她激氣的惡意留言，大概是咒她患性病，以及等她死後開香檳之類，而百毒不侵的她只會短暫動氣，忙其他事轉個頭便會忘記得一乾二淨。