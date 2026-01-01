龍婷大灣區巡演月底東莞開騷 清遠站與觀眾進行真情對話

日前龍婷舉行了「旅程巡迴音樂會」清遠站演出，這是繼她廣州站之後，在大灣區進行巡演的第二站。最近冷空氣來襲，但龍婷在清遠演出的晚上的氣氛是熱烈和高漲，當晚她演繹了多首經典金曲，以及她自己的原創歌曲《你是我最想要愛的人》、《酒香》、《開場》和《在來的路上》，龍婷表示今次清遠站的歌曲是從早前在澳洲、香港和廣州的歌單中精心挑選出、更特別新加了張國榮和梅艷芳的串燒歌環節。



在演唱之餘，龍婷與現場觀眾分享了在清遠宣傳及遊玩期間發生的趣事，亦與觀眾進行了真情對話，台下觀眾對龍婷說出了自己的感受和祝福。龍婷在這次清遠站的節目編排上安排了點唱環節，讓觀眾喜出望外。龍婷大灣區巡演的第三站，將於1月31日在東莞隆重舉行。