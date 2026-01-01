熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-16 14:00
更新：2026-Jan-16 14:00

龍婷大灣區巡演月底東莞開騷 清遠站與觀眾進行真情對話

分享：
「龍婷旅程巡迴音樂會」清遠站 3

龍婷在清遠站與觀眾進行真情對話。

adblk4

日前龍婷舉行了「旅程巡迴音樂會」清遠站演出，這是繼她廣州站之後，在大灣區進行巡演的第二站。最近冷空氣來襲，但龍婷在清遠演出的晚上的氣氛是熱烈和高漲，當晚她演繹了多首經典金曲，以及她自己的原創歌曲《你是我最想要愛的人》、《酒香》、《開場》和《在來的路上》，龍婷表示今次清遠站的歌曲是從早前在澳洲、香港和廣州的歌單中精心挑選出、更特別新加了張國榮和梅艷芳的串燒歌環節。

在演唱之餘，龍婷與現場觀眾分享了在清遠宣傳及遊玩期間發生的趣事，亦與觀眾進行了真情對話，台下觀眾對龍婷說出了自己的感受和祝福。龍婷在這次清遠站的節目編排上安排了點唱環節，讓觀眾喜出望外。龍婷大灣區巡演的第三站，將於1月31日在東莞隆重舉行。

adblk5

「龍婷旅程巡迴音樂會」清遠站 5

ADVERTISEMENT

請你食東海堂全新鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務