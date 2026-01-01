熱門搜尋:
出版：2026-Jan-17 16:00
更新：2026-Jan-17 16:00

TVB御用惡人無懼身患直腸癌　彭皓鋒照吞生蠔拍美食片

前TVB御用惡人彭皓鋒患直腸癌照拍美食片 食手掌咁大隻巨型生蠔

前TVB藝人彭皓鋒2023年10月自爆患上直腸癌，更透露可能因此要做手術切除肛門，術後更要終生孭住造口袋。不過彭皓鋒眼見母親患癌時因為承受唔到放射治療而離世，所以佢對於做手術、放療及化療都比較抗拒，並選擇以口服藥物控制病情，腫瘤亦縮細一半。

雖然健康出狀況，但係彭皓鋒仍然不時返內地工作，並且積極經營社交平台。彭皓鋒早前上載影片，分享佢喺內地嘆潮汕美食嘅片段，當中佢食嘅大生蠔足足有手掌咁大。彭皓鋒又食埋台山美食泥蟲粥，仲話好有營養。

選擇唔接受手術

彭皓鋒曾表示因為大便習慣由兩三日一次變成一日兩三次，為時2個月，去睇醫生照腸鏡發現直腸有個5cm大嘅腫瘤，而且位置好接近肛門。因為要戒口，彭皓鋒食量減少，體重喺幾個月間由210磅急跌到170磅左右，暴瘦三十磅！

當時醫生建議彭皓鋒做手術切除腫瘤，但同時亦要切除肛門，餘生將要與造口袋共存，最後彭都係選擇唔接受手術。彭皓鋒當時曾停工一年耗盡積蓄醫病，除咗向家人借6位數金額應急，仲有指要眾籌30萬手術費，但佢之後否認有其事。

係歌手彭家麗細佬

係歌手彭家麗細佬彭皓鋒係歌手彭家麗細佬，1996年加入TVB後，經常獲安排演收數佬同黑幫嘍囉而成為「御用惡人」，到2012年離巢並轉投王維基旗下香港電視。

約滿後成為自由身藝人，並開始北上工作，發展機會唔錯，更以網絡電影《老師上錯身》獲美國荷里活國際電影節最佳男配角獎。

