TVB御用惡人無懼身患直腸癌　彭皓鋒照吞生蠔拍美食片

前TVB藝人彭皓鋒2023年10月自爆患上直腸癌，更透露可能因此要做手術切除肛門，術後更要終生孭住造口袋。不過彭皓鋒眼見母親患癌時因為承受唔到放射治療而離世，所以佢對於做手術、放療及化療都比較抗拒，並選擇以口服藥物控制病情，腫瘤亦縮細一半。

雖然健康出狀況，但係彭皓鋒仍然不時返內地工作，並且積極經營社交平台。彭皓鋒早前上載影片，分享佢喺內地嘆潮汕美食嘅片段，當中佢食嘅大生蠔足足有手掌咁大。彭皓鋒又食埋台山美食泥蟲粥，仲話好有營養。