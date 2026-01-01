章小蕙後悔嫁鍾鎮濤 被阻見子女曾崩潰痛哭

章小蕙曾被譽為「香港第一拜金女」，1988年鍾鎮濤（阿B）和她高調結婚，二人育有一子一女。1996年，章小蕙跟有婦之夫陳曜旻（白頭陳）被傳媒拍下約會照片，新聞轟動娛樂圈，由於雙方都有家室，這段四角戀哄動一時，成為娛樂圈及社交界的熱門話題。及至1997年，鍾鎮濤與章小蕙簽字離婚，當時阿B指雙方已經分居一年多，並表示自己是看報紙時發現章小蕙成為別人口中的「第三者」。至於章小蕙指她與阿 B分居以後，才跟陳曜旻來往。阿B跟章小蕙離婚後，再爆出兩人欠下2.5億債務，最後阿B宣布破產，章小蕙則打贏官司，擺脫債務，二人亦因為金錢反目。儘管大仔隨章小蕙到美國生活，但2011年章小蕙妹妹章小婉與范姜爆發矛盾，一對兒女選擇支持繼母范姜，因而與生母章小蕙鬧得很不愉快，繼而傳出三母子之間關係疏離。

近日章小蕙接受魯豫訪問，自認不是一個合格的母親，更揭遭阿B剝奪探望子女的權利。她透露有一年的聖誕節，滿心期待預訂文華酒店的餐廳一齊慶祝，「本來說好小孩回到我家裏，但那天小孩沒有回來，到處找也找不到他們。」她說電話也無法接通，最後崩潰痛苦了一整晚，「那時我說，那一天終於來了，是噩夢。」她坦言心痛一對子女因為大人之間的矛盾而被剝奪與母親相處的機會，自己亦無法跟他們見面，「想見孩子都見不著，跟被藏起來了一樣。」

談到自己的婚姻失敗，章小蕙說：「從一段不開心的婚姻走出來，我看到身邊很多朋友，有些害怕有些不願意放棄現狀，但這是女生必經之路。(魯豫︰你當時害怕嗎？) 不害怕，大不了就走下去，每一天走一步。」她慶幸離婚後能靠寫作能養活自己，之後更開時裝店。她的生意更愈做愈好，現時更是帶貨女王，她說：「回復單身，是大開眼戒的時候，我每天很開心，有自己工作，能帶小孩，非常有成功感，沒有很多時間反思，沒有失眠，因每天只睡得四、五個小時，每日都很忙。」她表示如果要跟以前的自己對話，會勸自己別那麼早把自己困在婚姻裡：「多看看吧，因為最痛苦的是沒有選擇的人生。」