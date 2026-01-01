陳松伶夫妻檔受訪回應「身家全交老公打理」傳聞 松松驚爆曾被張鐸誤當男人

《一周星星》今集主持是區永權，跟相隔14年再度在港開個唱的陳松伶暢談重返舞台的心情，並邀請老公張鐸分享兩人15年幸福婚姻之路；此外，為松松演唱會任音樂總監的《中年好聲音3》亞軍張與辰亦會現身，更與松松合唱《分分鐘需要你》，及為她度身創作新歌《松伶》，並分享幕後的小故事。

老公逼深蹲至少 500 下

除向觀眾大談婚姻，陳松伶還會回應大量「都市傳說」。在「你問我答」中，陳松伶好友王祖藍、陳淑芬及張兆輝等向松松逼供大量尖銳問題，張兆輝：「開完騷之後，你估我同你可以一齊飲到幾多支香檳？」陳淑芬則爆料指松松私下最愛改人花名，結果陳淑芬即場被封「靚眼鏡」、張與辰是「靚仔」，張鐸則被松松冠以「魔鬼教練」，因對方曾要求她深蹲500下！

松松還與張鐸一起回應「都市傳說」，分別是「將全部身家交由老公打理」及「仍未正式舉行婚禮」兩大傳聞。談到錢銀，張鐸直指松松對金錢幾乎沒有感覺；至於結婚一事，愛說笑的松松戲言由於結婚多年，已由「熱戀期」走進「魔鬼期」，認真搞笑。談到張鐸比自己細8歲，松松笑指張鐸成熟度超乎想像：「初初識佢，我以為佢大過我10歲。」松松又大爆張鐸初時以為她是男士，皆因當時她留短頭髮造型，並一度誤將她當成「劉松仁」！？