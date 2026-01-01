傅穎搬離杭州香閨有感而發 回港住千萬海景靚樓

現年41歲的傅穎(Theresa,現名傅寶誼)積極直播帶貨，為方便發展內地市場，先後在北京、廣州、上海、東莞等地生活，前年更搬往杭州定居，日前她透露將要搬屋，並公開其即將退役的杭州香閨，她寫道：「每次搬家的時候，都會和自己說，持有的東西再少一些吧。你有否問過自己，一個人為甚麼會有那麼多東西？真的有需要嗎？人生下半場，一直在做減法，不是嗎？」

愛貓每日對住無敵海景

Theresa搬家在即，她顯得相當不捨，在社交平台還感性地寫道：「辛苦了，你很棒，本來說在杭州只會待半年，你最終堅持一年了，感性一下沒關係的。這一年陪伴我的這個家，我真的很喜歡，早上陽光灑進屋內，讓我的心情也很美，房間的大小正合我意，我就喜歡睡小小的睡房，把工作帶進家裏，習慣了其實真的還好。人大了後對於離別還是會有點小傷感，縱使知道離別是必然的，為了處理情緒，我容我自己躺在床上發呆了幾小時，向前走吧寶寶(不好意思 我叫我自己)」。Theresa上載多張杭州家居照，畫面見到屋內極具空間感，裝修亦夠簡潔，客廳的落地玻璃窗亦採光度十足。