阿凡達｜占士金馬倫確認下集陣容 楊紫瓊加盟《阿凡達》系列演納威人

由金像大導演占士金馬倫(James Cameron)打造的史詩科幻鉅製《阿凡達》(Avatar)系列，第3集《阿凡達3》(Avatar: Fire and Ash)席捲全球，在第4個周末各地仍大收旺場，累計全球票房已達12.3億美元(約96億港元)，穩坐2026年初票房冠軍寶座。
《阿凡達》系列由森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)及「異形之母」薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)攜手合演，近日有指首位華裔奧斯卡影后楊紫瓊將參演《阿凡達》第4及第5集，飾演一個擁有不少動作場面的納威人(Na'vi)。
2019年已拍部分鏡頭
據外媒報道，占士金馬倫日前確認有關《阿凡達》未來兩集的最新消息，透露楊紫瓊將會加盟，並在兩部電影中飾演納威人新角色。不過，76歲的薛歌妮韋花獲占士金馬倫安排在片中「返老還童」，減齡飾少女納威人卡娜，故楊紫瓊在占士金馬倫採用的最尖端科技下，未必演回真實年紀，《阿凡達》世界實在擁有無限的可能性。
消息又指，楊紫瓊早在2019年已拍攝了部分鏡頭，只是角色後來沒有在第3集出現，據說之後兩集將會探索瀕臨滅亡的地球，到時的地球人口超過200億，帶出嚴重空氣污染、飢荒、氣候變化等末世議題。