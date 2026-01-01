阿凡達｜占士金馬倫確認下集陣容 楊紫瓊加盟《阿凡達》系列演納威人

由金像大導演占士金馬倫(James Cameron)打造的史詩科幻鉅製《阿凡達》(Avatar)系列，第3集《阿凡達3》(Avatar: Fire and Ash)席捲全球，在第4個周末各地仍大收旺場，累計全球票房已達12.3億美元(約96億港元)，穩坐2026年初票房冠軍寶座。

《阿凡達》系列由森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)及「異形之母」薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)攜手合演，近日有指首位華裔奧斯卡影后楊紫瓊將參演《阿凡達》第4及第5集，飾演一個擁有不少動作場面的納威人(Na'vi)。