Gin Lee專訪｜自爆曾是控制狂 做《造星VI》導師有啟發：要顧及顧眾想睇乜

Gin Lee將於2月在紅館舉行第二次個唱。(林俊源攝)

李幸倪(Gin Lee)近期人氣強勁，擔任《全民造星VI》導師頻頻曝光，憑真情流露的個性成功入屋。樂壇頒獎禮成績理想，先獲得新城勁爆女歌手，再連奪兩屆叱咤女歌金獎。今年，Gin Lee相隔8年再踏紅館開個唱，將於2月7至8日舉行兩場《READY FOR》演唱會，適逢加入廣東歌樂壇的15周年，別具意義。

第二名 不代表失敗 演唱會以「READY FOR」命名，對Gin Lee而言不只是時機，更是心態的ready，她坦言以往習慣設定不同目標，表面是自我鞭策，實質是掩飾焦慮不安，「其實是嘗試控制所有過程和結果，但原來不可行，我會好焦慮最後不似預期，覺得自己好失敗、做得不夠好，給自己很大壓力。以前覺得結果最重要，這幾年我終明白甚麼是過程最重要，現在是打從心底相信。」轉捩點在一年多前，Gin Lee閱讀心靈書籍和冥想靈修，漸領悟過程中的快樂更寶貴。看似壞透事情，可能才是最好結果，「有時第二名，才是對人生最大的幫助。」曾4奪叱咤女歌手銀獎，終於連續兩年奪金，談到屈居第二的心情時，她強調，「我不會覺得失敗，就像考到95分都會開心，不過會想怎樣才可多獲5分。」

娛樂與音樂並重 Gin Lee對唱歌表演的專業態度，毋庸置疑，欠缺了的5分代表甚麼？她稍作沉思，「我覺得是不夠多面向。」她坦言不擅長宣傳，曾以為用心做好作品就足夠，但原來沒有配合多樣化的宣傳，難以拉闊聽眾層面，「既要有娛樂性亦要有音樂性，大部分觀眾未必想知錄音細節，純粹覺得有趣，才去了解一首歌，就是樂迷與觀眾的分別。」這種領悟，或多或少跟去年擔任《全民造星VI》導師有關，曾被花姐指「悶」的Gin Lee，在節目展現可愛率真、既mean又串的真情流露一面，打破固有嚴肅形象，成功入屋。Gin Lee當初答應做導師，並非要為自己平反，一切是意外收穫，「其實我對這評論沒大感覺，有時我真的頗悶，不去派對不去蒲，但我喜歡靜態的自己，好舒服；不過，我同時有其他面向，現在有平台讓我流露，最重要是這些都是真實的我。」

跳出舒適圈 陪「玩」比賽 憑參加電視選秀節目為人熟悉的Gin Lee，喜歡跟年輕人交流，盼透過經驗分享助新生代追夢，「我和大家一樣只有24小時，想做些有意義的事，既然花姐邀請也可一試。」真人騷節目，從來反應兩極，Gin Lee坦言，「我都擔心過剪接問題，會否令人覺得我好嚴好惡，但也管不了太多，反正我都控制不了結果，不如認真做好當下。」與《造星》囝囝同行10個月，Gin Lee在社交平台形容是十級難度的任務，不單單關乎技巧，還要費盡心力與學員一齊「玩」比賽，無限次跳出自己的舒適圈。對她而言，最大收穫是個人成長，作為表演者的自我檢視。

最好技術 觀眾未必接收 作為公認好唱得的歌手，Gin Lee向來重視演出的音樂水平，但陪伴學員準備表演項目，讓她看到表演者和接收者的距離。她舉例說，第二回合B2組《見字企好》的acapella演出，難度很高，「自己要唱得準又要聽別人，和音很難很複雜，大聲細聲都要跟著，花了好多時間去執技術層面，盡量以最短時間做到見得人。但原來其他人完全看不到技術層面，只看視覺效果，穿甚麼衣服，如何走位。」這次經驗讓她深有啟發，有時不可太自我，要聽聽別人意見，「即使你認為最好，但要照顧觀眾想看甚麼。」寶貴經驗，正好應用於籌備第二次個唱，「自己做幕前，很難抽身睇自己；做導師讓我從觀眾角度看，創作人的想法，觀眾能否接收？這是最大的啟發。」

下一站啟德？ 過檔英皇後，Gin Lee嘗試跳唱、搖滾等多種不同曲風，當然也會放在演唱會舞台，她笑言最大挑戰是跳唱，「我的座右銘是難也要做。我好羨慕跳唱歌手，覺得好型，但實際操作，跟唱慢歌很大分別，你的呼吸、體力、會喘氣等，爆汗還要顧及化妝、髮型和服裝等，惟有不停練。」除了勁歌熱舞，當然少不了Gin式情歌。好奇問她可試過唱到滑牙？Gin Lee坦言，「當反覆練習同一首歌，或多或少都會試過麻木了。所以間中我會暫停不唱，讓自己再細看歌詞，回想當初錄這歌的初衷，想表達甚麼，就不會那麼例行公事。」

踏上紅館舞台是一代歌手的指標，隨著啟德主場館落成，Gin Lee可曾考慮過啟德？她淡然道，「不急，始終紅館是一個實驗了很多次的場館，技術操作層面較成熟，少了其他事要兼顧。其實啟德仍須很多摸索，今次我反而想安心一點，而且我從來沒試過四面台，我覺得要一步步來。」 文：Grace 攝：林俊源 髮型：Angus Leung @angus1030 @artify.lab 化妝：Isa Lai 服裝：Isabel Marant 造型：PIPA Creative

Gin Lee早前為個唱宣傳，接受am730專訪。(林俊源攝)