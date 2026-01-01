熱門搜尋:
出版：2026-Jan-16 20:30
更新：2026-Jan-16 20:30

有線新聞主播陳書君甜蜜報喜 宣布與拍拖6年男友訂婚消息

螢幕擷取畫面 2026 01 16 174323

現年34歲的有線新聞主播陳書君，與男友Steven相戀6年。

現年34歲的有線新聞男主播陳書君，多年來毫不介意公開自己的性取向，他與男友Steven相戀6年，近日在社交網親自宣布二人訂婚的好消息，更舉辦了一場浪漫的訂婚儀式，有線同事及好友均有到賀祝福。

陳書君早於2018年踏入新聞界，目前為有線電視新聞HOY資訊台的首席主播，並兼任香港國際財經台的英語主播。陳書君不時透過社交平台分享私生活，亦有貼出跟男友的甜蜜互動，經過多年的穩定交往，陳書君上載多張訂婚照片，透露答應男友求婚，獲大批網民留言恭賀。

612036582 18546320935044154 4327786977488971151 n

陳書君貼出求婚現場的多張照片。

訂婚後留言分享喜悅

陳書君分享了訂婚當晚照片，現場布置極具心思，利用白色及粉色鮮花點綴，並有一個以鮮花構成的大型心心擺設，再有寫上「Will You Marry Me」的霓虹燈，見Steven單膝跪地，展示手上的鑽戒向男友求婚，真摯告白令陳書君即場感動落淚。陳書君出po表示當時自己毫不猶豫地答應：「我願意！」訂婚後，陳書君留言指：「給我的未婚夫，我未來的丈夫，你是我人生中最美好的冒險。我的『我願意』毫不猶豫，因為我的答案一直都是你。謝謝你帶給我如此完美的驚喜。感謝所有到場見證(並保守秘密！)的親朋好友，你們的愛對我們意義非凡。謝謝你們成為我們選擇的家人！」於2023年，陳書君曾貼合照公開為Steven慶生，兩人當時已交往3年，如今更一同展開人生新一頁。

螢幕擷取畫面 2026 01 16 175854 螢幕擷取畫面 2026 01 16 174224 螢幕擷取畫面 2026 01 16 174300 475780996 3949340088649168 1127933343187396018 n 螢幕擷取畫面 2026 01 16 174511 螢幕擷取畫面 2026 01 16 174455 螢幕擷取畫面 2026 01 16 174208 612734926 18546320899044154 4274135977987322229 n 612105665 18546320944044154 1100695124936502920 n

陳書君 有線新聞主播 男主播
