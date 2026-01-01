有線新聞主播陳書君甜蜜報喜 宣布與拍拖6年男友訂婚消息

現年34歲的有線新聞男主播陳書君，多年來毫不介意公開自己的性取向，他與男友Steven相戀6年，近日在社交網親自宣布二人訂婚的好消息，更舉辦了一場浪漫的訂婚儀式，有線同事及好友均有到賀祝福。

陳書君早於2018年踏入新聞界，目前為有線電視新聞HOY資訊台的首席主播，並兼任香港國際財經台的英語主播。陳書君不時透過社交平台分享私生活，亦有貼出跟男友的甜蜜互動，經過多年的穩定交往，陳書君上載多張訂婚照片，透露答應男友求婚，獲大批網民留言恭賀。