聲秀畢業騷1·18舉行 胡子貝陸卓謙甄敏芳分享內心感受

《聲秀》十六強學員包括馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、張津銘、徐惠晴、布子殷、陸卓謙、冼奕瑜、胡港豐、司徒泆、陳卓怡、林潔心、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩和穎喬，將出現於本周日（18日）晚上在麥花臣場館舉行的「《this is OURSTAGE》聲秀畢業演唱會」。日前胡子貝、陸卓謙Jeffery和甄敏芳Jenny相約去了band 房夾band，更互相分享了演唱會前的內心感受。

子貝表示：「因為我真係好熱愛音樂，否則我唔會堅持到呢一刻，我覺得有壓力先至會有動力，如果你對自己冇壓力嘅話，你點會進步？作為一個參賽者，最重要當然係唱好一首歌，諗嘅嘢會比較少，但係作為一個職業歌手，我要搵到我自己把聲，等大家可以記住我。」

Jeffery 說：「其實呢一刻心情好興奮，因為我都去過麥花臣呢個場館睇過唔同歌手嘅show，今次自己企喺個台上面，有少少夢想成真嘅感覺。我覺得要不停增值自己，始終我而家只係17歲，我希望我好多方面嘅才華、才能同才藝都可以增值。自己不斷進步，先至可以俾觀眾每年都會見到一個更加好嘅自己。」

Jenny說：「我希望企喺麥花臣呢個舞台嗰陣，而且仲係唱live，大家可以有surprise嘅感覺，感受到我嘅情感係可以感染到大家。希望大家會記得我哋16個學員，同埋記得我係甄敏芳 Jenny。」