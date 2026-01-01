腦細天劫｜愛情片天后麗素麥雅當絲戲路破格 演kam爆社畜報復賤精波士

《腦細天劫》劇情抵死過癮，將觀眾熟悉的辦公室衝突，升級到荒島上演！麗素麥雅當絲今次飾演中女社畜蓮達，與戴倫奧拜恩扮演的mean爆波士畢列本來地位不平等，但一場空難後竟成為僅存生還者！波士要靠擁有特殊生存技能的下屬救命，兩人地位立即大反轉。

《腦細天劫》由元祖級恐怖片大師森溫美(Sam Rami)執導，拍驚慄片起家的森溫美，代表作包括黑色幽默恐怖片《屍變》(The Evil Dead)及《地獄巫門等你來》(Drag Me To Hell)，森溫美表示：「即使對我拍過好多破格恐怖片的人來說，這部電影都真係太離譜！」連導演都認證情節出奇，必定令觀眾有驚喜！森溫美又稱：「眼見有權有勢的老闆，淪落到要跪求自己睇唔起的下屬，真係大快人心！故事全世界都會明，我們要鼓勵社會各界尊重、善待他人，而不是見高拜見低踩！」作為社畜的你，一定有共鳴。森溫美不是一味靠嚇，《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列、《奇異博士2：失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)同樣充滿娛樂性，今次亦是麗素麥雅當絲繼《奇異博士2》後，跟森溫美再度合作。