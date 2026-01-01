熱門搜尋:
出版：2026-Jan-16 23:30
更新：2026-Jan-16 23:30

腦細天劫｜愛情片天后麗素麥雅當絲戲路破格 演kam爆社畜報復賤精波士

《忘了、忘不了》愛情片天后麗素麥雅當絲，為新片《腦細天劫》挑戰破格戲路。

愛情片天后麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)近年挑戰不同戲路，由她夥拍《移動迷宮》(The Maze Runner)主角戴倫奧拜恩(Dylan O'Brien)的新片《腦細天劫》(Send Help)定於1月29日在港上映。

荒島權力大逆轉

《腦細天劫》劇情抵死過癮，將觀眾熟悉的辦公室衝突，升級到荒島上演！麗素麥雅當絲今次飾演中女社畜蓮達，與戴倫奧拜恩扮演的mean爆波士畢列本來地位不平等，但一場空難後竟成為僅存生還者！波士要靠擁有特殊生存技能的下屬救命，兩人地位立即大反轉。

麗素麥雅當絲當年憑《忘了、忘不了》感動萬千觀眾。

《腦細天劫》由元祖級恐怖片大師森溫美(Sam Rami)執導，拍驚慄片起家的森溫美，代表作包括黑色幽默恐怖片《屍變》(The Evil Dead)及《地獄巫門等你來》(Drag Me To Hell)，森溫美表示：「即使對我拍過好多破格恐怖片的人來說，這部電影都真係太離譜！」連導演都認證情節出奇，必定令觀眾有驚喜！森溫美又稱：「眼見有權有勢的老闆，淪落到要跪求自己睇唔起的下屬，真係大快人心！故事全世界都會明，我們要鼓勵社會各界尊重、善待他人，而不是見高拜見低踩！」作為社畜的你，一定有共鳴。森溫美不是一味靠嚇，《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列、《奇異博士2：失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)同樣充滿娛樂性，今次亦是麗素麥雅當絲繼《奇異博士2》後，跟森溫美再度合作。

愛情片天后感動觀眾

《腦細天劫》由兩位主角撐起，戴倫奧拜恩今次飾演一名賤精波士，演出令人驚喜；至於麗素麥雅當絲當年憑《忘了、忘不了》(The Notebook)、《回到最愛的一天》(About Time)感動萬千觀眾，在《腦細天劫》的角色卻非常破格，由kam爆社畜演變成兇狠中女，絕對為生涯中一大突破！

 

