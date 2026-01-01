上原亞衣帶AI人偶上台開show 登傳奇舞台淺草ROCKZA連演一個月

上原亞衣去年捲土重來，宣布以自家陪伴型人偶品牌AITwins瞄準亞洲市場，結果成功掀起熱話。昨日，上原亞衣正式宣布將於2026年2月1日至2月28日登上東京傳奇舞台「淺草ROCKZA」劇場，帶來人生「最後一次」舞台演出，並以全新原創主題《DOLLS》作為終章，站台向多年支持的粉絲致謝。

淺草ROCKZA向來以高密度舞台敘事、視覺美學與表演張力聞名，被不少海外觀眾形容其震撼程度可媲美法國野馬舞蹈團(Crazy Horse)的舞台魅力。是次《DOLLS》更被視為上原亞衣「第三度、亦是最終章」的回歸演出，勢必引發搶票潮，部分日程更出現完售訊息與抽選安排，主辦方正全力協調追加席及新檔期，務求讓未能購票的粉絲仍有機會入場見證。