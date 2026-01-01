上原亞衣帶AI人偶上台開show 登傳奇舞台淺草ROCKZA連演一個月

上原亞衣去年捲土重來，宣布以自家陪伴型人偶品牌AITwins瞄準亞洲市場，結果成功掀起熱話。昨日，上原亞衣正式宣布將於2026年2月1日至2月28日登上東京傳奇舞台「淺草ROCKZA」劇場，帶來人生「最後一次」舞台演出，並以全新原創主題《DOLLS》作為終章，站台向多年支持的粉絲致謝。
淺草ROCKZA向來以高密度舞台敘事、視覺美學與表演張力聞名，被不少海外觀眾形容其震撼程度可媲美法國野馬舞蹈團(Crazy Horse)的舞台魅力。是次《DOLLS》更被視為上原亞衣「第三度、亦是最終章」的回歸演出，勢必引發搶票潮，部分日程更出現完售訊息與抽選安排，主辦方正全力協調追加席及新檔期，務求讓未能購票的粉絲仍有機會入場見證。
把AITwins帶到舞台上
本次《DOLLS》最大的亮點，是上原亞衣將首次把象徵「陪伴」與「第二人生」概念的AITwins陪伴型人偶帶上舞台，成為演出的一部分，並在舞台敘事中以「DOLL/人偶」作為核心意象，重新詮釋她與粉絲之間跨越時代的連結。上原亞衣分享說：「我一直想做一個真正屬於『上原亞衣』的舞台。」她在過去5年以經營者身份打造不同品牌與事業，而《DOLLS》正是這些累積的集大成，更希望透過這次舞台，把「引退後的第二人生」這種生活方式的可能性，傳遞給更多人，特別是新一代觀眾與海外粉絲。
「最後一次」不是告別
上原亞衣表示，自己近年持續投入訓練與自我管理，並希望在《DOLLS》中呈現「女性無論幾多歲都可以發光」的信念，讓觀眾看到一個更成熟、更完整，也更具創作主導性的自己。更重要的是，她希望把AI虛擬偶像企劃與AITwins陪伴型人偶介紹給新一代粉絲認識。她在公告中如此寫道：「ROCKZA是一個必須親身到場才體驗得到的舞台。我會用盡全力，牢牢抓住每一位入場觀眾的心。」並強調這次挑戰將連接她未來的新方向，繼續從事能為他人帶來希望的工作。