娛樂
出版：2026-Jan-17 12:15
更新：2026-Jan-17 12:15

中女組合MISSY成員陳俞霏疑淘寶55蚊買碩士證書 火速刪po還擊：費事嘈亂巴閉

IMG 1218

中女組合MISSY成員陳俞霏被質疑淘寶55蚊買碩士證書 。

《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏），日前在社交網報喜分享一張MBA（工商管理碩士）畢業證書，並興趣表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」原本非常勵志，但卻惹網民質疑這張證書的真偽，有人更指出類似証書淘寶價只需55蚊人仔。

IMG 1213 (002)

陳俞霏被質疑淘寶55蚊買碩士證書。

証書真偽成疑

證書來自機構「Academy Europe Open University」上。有眼利網民指該機構本身是一間遙距Online學習大學，聲稱有各種「認證」，但並非國家級官方教育部門，更人指證書上的姓名排列格式亦不符合標準，「First nameLast name都唔識分」、「名又AcademyUniversity，一睇就知係假嘢。」其後，有網民在淘寶發現相似度達99.9%的「同款」證書，只需55.2元人仔，網民紛紛批評：「之前基哥老婆示範咗一次，點解仲要再做多次？」

刪帖霸氣還擊

陳俞霏面對大量質疑，火速刪除IG帖文並霸氣還擊：「我決定唔去自證任何嘢，因為咁係件好無聊嘅事，反正學到係我自己，刪就係費事你哋嘈亂巴閉。」不過，仍然有大批網民繼續湧入留言，笑言：「淘寶都咁高調？」、「我都買返兩張放喺補習社先！」

IMG 1214 IMG 1215 IMG 1217

