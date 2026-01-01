中女組合MISSY成員陳俞霏疑淘寶55蚊買碩士證書 火速刪po還擊：費事嘈亂巴閉

《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏），日前在社交網報喜分享一張MBA（工商管理碩士）畢業證書，並興趣表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」原本非常勵志，但卻惹網民質疑這張證書的真偽，有人更指出類似証書淘寶價只需55蚊人仔。

証書真偽成疑

證書來自機構「Academy Europe Open University」上。有眼利網民指該機構本身是一間遙距Online學習大學，聲稱有各種「認證」，但並非國家級官方教育部門，更人指證書上的姓名排列格式亦不符合標準，「First name同Last name都唔識分」、「名又Academy又University，一睇就知係假嘢。」其後，有網民在淘寶發現相似度達99.9%的「同款」證書，只需55.2元人仔，網民紛紛批評：「之前基哥老婆示範咗一次，點解仲要再做多次？」