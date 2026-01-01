李駿碩憑《眾生相》揚威金馬獎為港爭光 自資7位數身家把赤裸經歷搬上銀幕

憑自資兼執導電影《眾生相》成為出爐台灣金馬獎最佳導演的李駿碩(Jun)，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。過往有不少港產大導演，包括許鞍華、杜琪峯、關錦鵬等都贏過金馬最佳導演，惟李駿碩才34歲，執導第三部作品已跟一眾前輩睇齊。 2018年，李駿碩先獲古天樂公司天下一青睞，首執導談跨性別的長片《翠絲》，繼而於2021年自編自導憑吳鎮宇主演的《濁水漂流》揚名，獲金像獎11項提名之餘，亦贏得金馬獎最佳改編劇本。原來成名後，Jun亦以為《眾生相》找投資者容易，怎料連環碰壁，最後索性自資150萬，將自己及另一半的故事赤裸擺上大銀幕。節目中，坦承自己是同性戀者的Jun詳述其出櫃經過，亦披露了執導《翠絲》比《濁水漂流》更為艱巨，他說：「就連副導都估唔到吳鎮宇好錫我！」

搵好友合資 150 萬 為港爭光的電影《眾生相》描述同志以交友軟件約炮，有不少裸露鏡頭，以導演過去10年的經歷作藍本，既是該片監製又是導演交往10年的另一半Zenni Corbin亦有參演。雖然《眾生相》成本是《濁水漂流》的十分之一，Jun也沒預計過找投資者會是如此困難，「《濁水》之後，我都係咁諗，以為搵投資者易啲，敲過好多公司門，亦去過好多創投，但可能因為同志題材，太多裸露鏡頭，大家會覺得巿場窄。」Jun最後尋獲一位好友合資150萬，作為大股東的他不諱言近7位數的資金，是他入行以來做電影幕後儲下來的全副身家，「係入行咁耐儲咁耐，我都有做其他監製同剪接，一路儲錢就係為咗將來如果有一個project係非拍不可，即使我蝕晒我都做到一部。我男朋友係演員，雖然佢客串過《濁水漂流》，但咁多年未算真正合作過，我係好想有一部作品有佢。」

喜獲吳鎮宇錫住 李駿碩畢業於中大新聞系，繼而赴英國劍橋攻讀性別研究碩士。2018年他有機會執導《翠絲》，原來與他2017年贏得鮮浪潮短片大獎最佳導演作品《瀏陽河》有關，「因為《瀏陽河》都係講性工作者，天下一搵我想試新導演。其實《翠絲》劇本寫好晒，有齊導演演員，但因為導演突然有其他發展，我係好彩，廿幾歲就有呢個機會。」不過，他坦言執導《翠絲》是人生遇到最困難的事，「因為我新，好多嘢唔識，體力消耗好大，所有嘢都係錢，拍咗19日，遲少少都好似令大家破產咁，精神冧冧地，成日質疑自己係咪適合做導演。」至於拍第二部預算及卡士更大的《濁水漂流》時，他反指覺得較輕鬆，更指男主角吳鎮宇沒想像的氣場大，「就連副導都估唔到吳鎮宇好錫我，對我特別好！不過因為開拍前，鎮宇事先同我講：『我現場好燥底，你最好剃鬚，當我見到你咁後生，我就唔捨得鬧你。』佢真係咁同我講，其實我之前拍《翠絲》留鬚，我得26歲，唔想畀人覺得我太後生。」成長於傳統男校英華中學的李駿碩坦言中學時已出櫃，亦感激成長以來，父母與學校都從未給予任何壓力，「讀大學我帶男友回家過夜，父母淨係問過我係咪我男朋友，就無再追問。」節目中，他坦承與另一半Zenni交往10年，已視對方為家人，亦盼望香港有法律保障同志伴侶，「我哋想有Legal Partnership，但我唔想叫嗰樣嘢係婚姻，喺香港係好唔公平，所以要繼續爭取。」