馮允謙新碟今日面世 獲歌迷贈肖像擺滿家中被笑勁自戀

談到新碟，Jay Fung說：「去年開始籌備呢張專輯時，無諗住要咩主題，或者要求任何連貫性，好想隨意發揮，想寫乜就寫乜。結果發現每一首歌都有關於我嘅人生同埋成長，所以最後決定以《FRAGMENTS OF MY MIND》作為專輯名。」隨專輯附送一支筆，讓歌迷參與專輯創作，他說：「可以喺碟內嘅紙、相冊或者歌詞集上寫低想法，發揮想像力，或者寫啲想記低嘅事。」去年Jay Fung產量甚豐，有中文歌，亦有英文歌，幾乎全都是他親自作曲，甚至參與部份歌曲填詞和MV創作。靈感滿滿的他畫畫天份如何？他自信地說：「早前返加拿大屋企搵到一個箱，裏面有好畫冊，原來我細個對畫畫都幾有興趣，長大後興趣去咗音樂方面。當時我會畫啲天馬行空、好奇怪嘅嘢，雖然畫功唔係好叻，但好有想像力，細細個有呢啲興趣和培訓。依家拍MV我會想像故事，例如《See Through Ya》MV，我建議用stop motion(定格動畫)手法，用好多張相、好多圖畫、sketch(素描)，可能因為我自小有呢啲興趣，先至會想放喺MV度。」