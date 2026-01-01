柯煒林今飛台灣謝票 密密開工證明身體健康

柯煒林（Will）昨日出席LV活動，他透露翌日便要飛回台灣為為電影《大濛》謝票，開心票房大收。問到電影會否在香港上映，他說：「唔知，要留俾大人傾，我係有問過好似話安排緊，希望可以喺唔同地方令多啲人睇。」去年他憑《大濛》提名金馬影帝但未有得獎，表示自己毫不失落：「我玩得幾開心喎！因為我見到鳳小岳、張孝全，我諗起《女朋友男朋友》，又見到桂綸鎂等等。」談到他在台灣出席金馬獎期間，被台媒追踪跟拍與家人行程，柯煒林表示：「有少少受寵若驚，大家最好都係唔好理我，我全家都偏低調，我係最高調嘅！」

有台灣網民形容Will是許光漢與JYP（朴軫永）混合體，阿Will笑謂：「有化妝時係許光漢，如果打完邊爐瞓醒，個樣咪有才華啲囉！」他表示有見過許光漢，指對方的臉比他細。

《世外》去年成為年度最賣座港產片，問到會否推續作，他透露：「我哋喺謝票嘅時候討論過會唔會做舞台劇呢？因為《世外》喺音樂劇感覺上幾有幻想空間，好似日本《千與千尋》咁，因為音樂最能夠治療人心！」他透露最近為舞台劇學習練聲：「我有跟Vocal Coach，因為做完舞台劇發覺個projection（聲音投射）可以再做好啲！所以搵返當時嘅教練學習練習。」笑言若是唱歌會更大壓力，但自己現時的飲歌是麥浚龍的《彳亍》。

問到他的身體情況，他說：「我嘅存在就係身體健康，見到我嘅話，大家就知呢個癌症呢件事，係可以好似我咁，無論用咩態度面對都OK，總之唔好逃避，唔舒服就睇醫生，身體檢查，早睡早起，唔好咁多競爭心，得閒抬頭望吓雲。多謝大家嘅關心、愛，同我講身體健康嘅人，都照顧好自己健康先。」最後他亦不忘表示：「要面對癌症呢件事，好多時係情緒主導，要直視自己嘅情緒，身心靈健康未來兩年大家要好好守護！」