崔碧珈稱跟Rocky僅見過兩次面 否認搵人貼街招

崔碧珈(Anita) 與前港男「大隻Rocky」鄭健樂驚爆父女戀成為話題人物。最近有報道指Rocky欠債不還，被人在旺角貼街招兼指他是世紀賤男，內容指控他欠債、求包養等4宗罪。Rocky於IG限時動態以黑底白字疑似反擊指控，並表示：「傷害過你的人，在傷害你的那一刻，他的因報就已經開始了，任何事情都有因果，該有的一定不會少，果報也許會遲到，但永遠不會缺席，凡事都有輪迴，你看蒼天饒過誰！」疑似暗示自己才是受害者。
騷擾朋友另有其人？
Anita今日到尖沙咀出席講座分享時，強調跟Rocky只是普通朋友，自己跟對方僅見過兩次面，之前因爆出緋聞而未有聯絡。問到為何由互讚變互相暗寸，Anita說：「幾時有互片過？我冇串過佢啊，我唔串人㗎 ！」她又稱自己出po指有朋友被人騷擾，她澄清當時的不是指Rocky，而是一個很久沒聯絡的同學問她及身邊人借錢。對於今日Rocky出的帖文有何看法，Anita表示自己也是從記者口中得知，不相信內容與她有關。她又謂自己早前忙於籌備音樂會，未有留意他被貼街招的新聞，只看過相關標題，自己也沒有特別跟對方聯絡，相信是惡作劇。
擇偶最重要是為人
Anita坦言只見過對方兩次，並不了解他為人，自己也沒有再跟Rocky聯絡。她表示自己是單身，也不覺有追求者，指Rocky的手法非常大膽。她表示見Rocky在社交平台轉跟她在一起的手法大膽，個人覺得追求還是私人處理比較好。她說：「每一個人開始，喺演繹唔同。我就係大時大節一齊慶祝，但我都係同屋企人。」
對於有網民指Anita每次出活動前，Rocky總有新聞，甚至質疑是Anita找人貼街招，她說：「如果我冇做過，我就唔需要答Yes or No。如果係我貼嘅話，我就會早啲貼！首先我唔做呢啲咁陰濕嘅嘢，我一向敢言，如果需要講嘢，直接喺社交平台講就得。」她最近出席活動，便有Rocky的新聞，她表示無辜，因為自己很被動，亦不知道對方是否利用她見報。
問到她是否轉健身室避Rocky，她表示照片拍於自己的會所，自己因為要音樂會演出，所以希望以最快的方法減肥。談到Rocky 是否她的理想對象，她表示年齡不是問題，最重要是為人，但自己僅見過對方兩次，不方便評論他的為人，更著記者找Rocky訪問。她相信Rocky所指有因果報應的人不是她，因為對方的生活不會只得跟她有關。