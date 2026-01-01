崔碧珈稱跟Rocky僅見過兩次面 否認搵人貼街招

崔碧珈(Anita) 與前港男「大隻Rocky」鄭健樂驚爆父女戀成為話題人物。最近有報道指Rocky欠債不還，被人在旺角貼街招兼指他是世紀賤男，內容指控他欠債、求包養等4宗罪。Rocky於IG限時動態以黑底白字疑似反擊指控，並表示：「傷害過你的人，在傷害你的那一刻，他的因報就已經開始了，任何事情都有因果，該有的一定不會少，果報也許會遲到，但永遠不會缺席，凡事都有輪迴，你看蒼天饒過誰！」疑似暗示自己才是受害者。

騷擾朋友另有其人？

Anita今日到尖沙咀出席講座分享時，強調跟Rocky只是普通朋友，自己跟對方僅見過兩次面，之前因爆出緋聞而未有聯絡。問到為何由互讚變互相暗寸，Anita說：「幾時有互片過？我冇串過佢啊，我唔串人㗎 ！」她又稱自己出po指有朋友被人騷擾，她澄清當時的不是指Rocky，而是一個很久沒聯絡的同學問她及身邊人借錢。對於今日Rocky出的帖文有何看法，Anita表示自己也是從記者口中得知，不相信內容與她有關。她又謂自己早前忙於籌備音樂會，未有留意他被貼街招的新聞，只看過相關標題，自己也沒有特別跟對方聯絡，相信是惡作劇。