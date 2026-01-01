林俊傑認愛網紅七七 前女友曾聖媛疑發聲指控一腳踏兩船

現年44歲金曲歌王林俊傑(JJ) ，去年底無預警認愛細他逾20年的中國大陸網紅「七七」，更公開父母與女友的四人溫馨合照。日前，台灣演員Mida(曾聖媛)以前女友身分發文控他「劈腿」，網上更曝光多張昔日親密家庭合照，引發林俊傑一腳踏兩船的時間性爭議，不過，林俊傑所屬經理人公司否認有關指控。

受夠劈腿仔官宣 林俊傑於2025年12月29日官宣與七七的戀情，Mida跟即在社交網表示：「看到覺得不太舒服了真是受夠了劈腿仔官宣為什麽受傷的人總是真誠的人啊真希望報應直接來」，並配上6個噁心嘔吐表情符號，網友即聯想起與林俊傑有關。而Mida更透露男方曾警告她：「如果去爆料，看還有哪個男的會要你」，疑似情感操控Mida的證據。

疑一腳踏兩船 今日（17日）有網民曝光Mida與林俊傑昔日的合照，當中有2019年二人與林母慶生的照片，並指Mida與林俊傑在2019年至2023年已秘戀四年，但有傳林俊傑與七七於2023年底在張鈞甯介紹相識，並於2024年中火速交往，兩段戀愛時間線疑似重疊。對此，林俊傑所屬經理人公司已發聲明否認林俊傑與Mida的關係，並指二人的關係僅為「平台介紹認識的朋友」，並澄清網傳2019年的合照，實際拍攝是2023年3月，又強調林俊傑與七七2024年中旬才正式交往，不存在感情重疊。



