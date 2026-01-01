熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Jan-17 22:38
更新：2026-Jan-17 22:38

AK江𤒹生首辦個人簽唱會 恨演古裝自薦做獨臂楊過可慳番執走紋身

4e803b07 9297 4376 89a4 de5f20cc9616

AK江𤒹生舉辦個人簽唱會，獲千「生粉」現身力撐。 (娛樂組攝)

MIRROR成員AK江𤒹生今日現身將軍澳，為首張個人專輯《The Trip》舉行簽唱會，獲千「生粉」現身力撐，有歌迷通宵守候等偶像，AK先帶領幾位dancers跳唱《叛逆動物》。表演過後，AK分享能夠帶著自己的首張專輯與粉絲見面的喜悅，自己去年推出第一張個人專輯，他感嘆轉眼已6、7年時間，該專輯是最適合時機為自己事業作一個總結。

2e7e42ef c65f 48f5 86e0 6393599a961b Ba726447 580c 4994 a52e fbe7d93814f0 6d094080 7a37 4cd2 8c00 ad1db28a733a 431869aa dd3e 4db1 957c aeea1ed2e575 904503cb 1066 4122 8263 f244283e8412

改機票提前返港

AK為舉辦自己首個簽唱會，出席完陳考威(Gareth)與陳穎欣(Yanny)的澳洲婚禮，他特地改機票跟Ian陳卓賢提前返港，AK好多謝好朋友邀請出席見證人生大事，大讚澳洲之行十分美好，他在婚禮上亦有唱歌賀一對新人，但發現自己歌單甚少sweet歌，決定今年開始要唱多些較甜蜜作品，大會司儀強尼建議AK出sweet歌可以讓「生粉」日後結婚在婚宴上乳豬時播，AK笑言：「上乳豬要播《叛逆動物》，隻豬已經好慘。」傾完一輪・AK親民地與粉絲大玩遊戲，之後再請來老best天衡上台jam住演繹light版《愛應該怎麼辦》，令台下粉絲聽出耳油。

925bed89 63d9 4c0d 9ad0 a4ae4eaa8adc 25c58c1b bf11 45fd a81c 7587d81b1ed4 C2f600f0 2694 4f50 aab9 f58fb35cf15f Ada1717a 8596 4a8b 9cfc 8d5a0504674b Ed67be78 1cf4 406f 9342 4184a1ff76fd

被烏蠅探索鼻窿

為生粉簽名前，AK談到Yanny、Gareth在澳洲的夢幻婚禮，此行相當盡興，特別是婚禮後大家在房間內大搞after party，酒量麻麻的AK竟然玩到天光，又自爆飲了3、4杯紅酒後，回房執行李卻感到頭暈，結果就地瞓下休息。婚禮過程，AK睇住兩人交換婚戒時亦不禁眼濕濕，他向新郎哥表示好鍾意婚禮中first dance，若日後自己結婚，都想婚禮會有first dance 一part。今次澳洲行除了跟音樂人交流外，AK透露還有親親當地烏蠅，更被烏蠅探索鼻哥窿，大呻烏蠅量多到十分滋擾，一度影響觀光心情，最後索性跟烏蠅共存。

另外，隊友姜濤被指轉會，傳出或會過檔Sony Music，AK即答：「不如你哋問番姜哥哥，你哋冇理由問我吖嘛。C朗轉會你哋都冇理由問我吖嘛！」AK明天將為新劇開工，他自言知道的資訊不多，僅知道角色名及是套時裝劇，但原來AK真心恨拍古裝劇，又自認最適合翻拍《神鵰俠侶》，問到是否想演兄？AK就話：「你哋太膚淺，梗係過兒啦！因為拍嘢有時要用遮瑕遮手上紋身，成隻手斷咗去，好方便，又可以滿足到我做古裝。」認為古裝方面可以向楊過發展。至於夥拍ANSONBEAN的電影《我們不是什麼》延遲上映，他表示交由片方安排。

E07491e0 75e9 440a 8d98 e3b6ac29c150 90696327 e597 4bd7 9c13 bcec08c791ac 7a284fc9 c774 4710 93e0 86cd52449051 0532eeed 4664 4066 b02c 1120c09442bc B15a810a 9a02 4603 837e c1da7eb0c1bc B3ca9f5f 2086 40bd 9fce 1019b982b228 52cb324e cc4d 4103 99be 07ec9fb98fad

