AK江𤒹生首辦個人簽唱會 恨演古裝自薦做獨臂楊過可慳番執走紋身

MIRROR成員AK江𤒹生今日現身將軍澳，為首張個人專輯《The Trip》舉行簽唱會，獲千「生粉」現身力撐，有歌迷通宵守候等偶像，AK先帶領幾位dancers跳唱《叛逆動物》。表演過後，AK分享能夠帶著自己的首張專輯與粉絲見面的喜悅，自己去年推出第一張個人專輯，他感嘆轉眼已6、7年時間，該專輯是最適合時機為自己事業作一個總結。

改機票提前返港 AK為舉辦自己首個簽唱會，出席完陳考威(Gareth)與陳穎欣(Yanny)的澳洲婚禮，他特地改機票跟Ian陳卓賢提前返港，AK好多謝好朋友邀請出席見證人生大事，大讚澳洲之行十分美好，他在婚禮上亦有唱歌賀一對新人，但發現自己歌單甚少sweet歌，決定今年開始要唱多些較甜蜜作品，大會司儀強尼建議AK出sweet歌可以讓「生粉」日後結婚在婚宴上乳豬時播，AK笑言：「上乳豬要播《叛逆動物》，隻豬已經好慘。」傾完一輪・AK親民地與粉絲大玩遊戲，之後再請來老best天衡上台jam住演繹light版《愛應該怎麼辦》，令台下粉絲聽出耳油。

被烏蠅探索鼻窿 為生粉簽名前，AK談到Yanny、Gareth在澳洲的夢幻婚禮，此行相當盡興，特別是婚禮後大家在房間內大搞after party，酒量麻麻的AK竟然玩到天光，又自爆飲了3、4杯紅酒後，回房執行李卻感到頭暈，結果就地瞓下休息。婚禮過程，AK睇住兩人交換婚戒時亦不禁眼濕濕，他向新郎哥表示好鍾意婚禮中first dance，若日後自己結婚，都想婚禮會有first dance 一part。今次澳洲行除了跟音樂人交流外，AK透露還有親親當地烏蠅，更被烏蠅探索鼻哥窿，大呻烏蠅量多到十分滋擾，一度影響觀光心情，最後索性跟烏蠅共存。

另外，隊友姜濤被指轉會，傳出或會過檔Sony Music，AK即答：「不如你哋問番姜哥哥，你哋冇理由問我吖嘛。C朗轉會你哋都冇理由問我吖嘛！」AK明天將為新劇開工，他自言知道的資訊不多，僅知道角色名及是套時裝劇，但原來AK真心恨拍古裝劇，又自認最適合翻拍《神鵰俠侶》，問到是否想演鵰兄？AK就話：「你哋太膚淺，梗係過兒啦！因為拍嘢有時要用遮瑕遮手上紋身，成隻手斷咗去，好方便，又可以滿足到我做古裝。」認為古裝方面可以向楊過發展。至於夥拍ANSONBEAN的電影《我們不是什麼》延遲上映，他表示交由片方安排。