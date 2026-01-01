中年好聲音4｜最大年紀女參賽者 60歲詹越弗爆選唱《愛情陷阱》

《中年好聲音4》第八集今晚(18日)播出，本季除了車婉婉，還加入了鄭衍峰做主持。今集特別之處，是有三位超吸睛參賽者！

羅陽被海兒嚇到甩Beat

先有現年43歲的音樂製作人羅陽，演唱《頭髮亂了》的他大曬假音及驚人節拍感，跳舞時又大送心心，氣氛一流；期間海兒撳燈「現身」後，羅陽竟因而被嚇到「窒偈」甩Beat兼發呆。由於羅陽自我介紹是男團製作人，肥媽見到他對著女生如此怕醜，即搞Gag著他搞女團：「你未見過靚女咩？做吓女團習慣吓見靚女啦，你本來唔止兩盞燈(意指他若不「窒偈」甩beat會更高分)。」周國豐則直指羅陽揀錯歌：「佢明明有質素，點解要揀《頭髮亂了》，完全唔係你嘅擅長，你要唱《頭髮亂了》就唔好著到咁樣吖大佬，點解會著到咁樣架。」