渣打馬拉松2026｜周潤發拉隊跑10K夾埋過幾百歲 訂四圍慶祝

渣打香港馬拉松2026今日舉行，周潤發、與鮑起靜、鄭則仕（Kent哥）、劉江、蕭正楠與黃翠如等一班圈中好友跑10km賽事。發哥邊跑邊跟跑手拍照，當他衝過終點時全場報以掌聲，其後他與鮑起靜、Kent哥及劉江一齊受訪，他著在場人士給掌聲予Kent哥，指對方是第一次參加，並表示今次跑10K是為了陪他們，更大讚他們成績好過他。
發哥稱劉江今年踏入80歲，一齊跑，而Kent哥則是馬拉松新丁，用了9個月時間訓練，表示「我哋幾個加埋幾百歲」，並稱「我哋唔志在成績，志在完成，志在同觀眾打招呼。」他們又大讚天氣很好，問到賽道難不難，發哥說：「難咪行，一有斜路就叫佢哋行！」他又指今日打招呼都打到手軟。
發哥表示今年有廿多位朋友一齊跑，鮑姐大讚Kent哥超晒班，Kent哥笑謂好辛苦但過癮，發哥笑言Kent哥明天會退會，問到如何慶祝，Kent哥說「菠蘿油！」發哥透露已訂了四圍慶功，問到是否吃碗仔翅？他說：「食大龍鳳，叫咗人煮飽參翅肚。」問到發嫂為何沒有在終點，他指發嫂負責book房book枱同俾錢。
鮑姐大讚發哥說：「發哥救咗我哋，令我哋永遠青春、永遠健康。」劉江表示有次在大帽山跑步撞到發哥，自此跟發哥一齊跑。發哥表示自己跑到百二歲都會跑，他搞笑表示單是收會費已經很和味，「因為學生越來越多，我求求其都收兩皮， 20個都好襟計條數，冇啲零用錢唔得！（年費定月費？）月費！」提到鵬哥也曾跟他跑步，為何不見他，發哥扮嬲說：「鵬哥呢啲窮鬼就唔收，俾唔起，自己跑，唔好跟我！佢搵咁多又唔俾啲我！」他更笑指翠如最有錢，並謂最疊水是Kent哥，因為他一家四口來參加，「成十皮呀！」