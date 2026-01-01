渣打馬拉松2026｜周潤發拉隊跑10K夾埋過幾百歲 訂四圍慶祝

渣打香港馬拉松2026今日舉行，周潤發、與鮑起靜、鄭則仕（Kent哥）、劉江、蕭正楠與黃翠如等一班圈中好友跑10km賽事。發哥邊跑邊跟跑手拍照，當他衝過終點時全場報以掌聲，其後他與鮑起靜、Kent哥及劉江一齊受訪，他著在場人士給掌聲予Kent哥，指對方是第一次參加，並表示今次跑10K是為了陪他們，更大讚他們成績好過他。

發哥稱劉江今年踏入80歲，一齊跑，而Kent哥則是馬拉松新丁，用了9個月時間訓練，表示「我哋幾個加埋幾百歲」，並稱「我哋唔志在成績，志在完成，志在同觀眾打招呼。」他們又大讚天氣很好，問到賽道難不難，發哥說：「難咪行，一有斜路就叫佢哋行！」他又指今日打招呼都打到手軟。