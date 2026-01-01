熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Jan-18 13:41
更新：2026-Jan-18 13:41

渣打馬拉松2026｜阮浩棕何沛珈分手後一齊跑 影大合照企到離行離迾

6a6d31d8 b374 4f19 b840 68113f6b0057

阮浩棕跟何沛珈一左一右企。（林俊源攝）

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，今次不少慈善機構邀請藝人參加賽事，其中善寧會結合TVB的愛心力量，邀請了許家傑、林淑敏、何沛珈、廖慧儀及阮浩棕等以「慈善跑手」身分順利完成「渣打香港馬拉松慈善計劃2026」的「10公里」和「半馬」的賽事，為善寧會籌募善款。

許家傑、林淑敏、廖慧儀和鍾健威挑戰「21.1公里半馬拉松」項目，而何沛珈、阮浩棕及黃美棋則參與10公里賽。阮浩棕、何沛珈早前傳出分訊後，首度同場，他們應大會邀請一齊影合照，但影大合照時就刻意變成左右門神，企到離行離迾。

PHOTO 2026 01 18 13 23 57 PHOTO 2026 01 18 13 23 50 PHOTO 2026 01 18 13 23 42 PHOTO 2026 01 18 13 23 27 PHOTO 2026 01 18 13 24 32

許家傑表示今次順利以極佳時間完成半馬，感激跑友帶領，為他往後的東京全馬好好「暖身」，他表示特別感動是見證周潤發、鄭則士、劉江及鮑起靜等完成十公里賽，非常鼓勵性，「發哥真係好好，可以身體力行感染到身邊所有人都跑步，我成立跑會嘅目的都一樣，希望大家都熱愛跑步呢個運動，一齊為健康而努力同快樂。」

6075e659 a972 418a b379 2c7eadf590cc

許家傑參加半馬。（林俊源攝）

林淑敏以「TVB愛心慈善基金」參與賽事，感覺特別有推動力，沿途有不少人打氣，雖然上斜、落斜及入隧道好侷促，但過程相當熱血，所以比預期時間短完成，心情興奮。「今次為慈善跑，仲要咁多藝人同事一齊為善寧會籌款，希望之後可以組隊去探訪善寧之家。」崔錦棠由於工作在身，身在珠海而未能參與，自行跑10公里拍片以示支持。

Fabe9721 d929 4bef 8e43 750917de6241

林淑敏再次挑戰馬拉松。（林俊源攝）

阮浩棕滿意時間成績，希望今年努力備戰，明年可以挑戰半馬賽事，他跟何沛珈雖然「再見亦是朋友」，但都有大方合照，何沛珈表示近日由於身形太瘦被勸減少練跑，問到是否「情傷」而暴瘦？她說：「工作忙，加上好積積做運動，所以瘦啫，多謝大家關心。」至於廖慧儀完成半馬賽事，她表示沿路見到失明參賽者在領跑員陪同下完成賽事，大為感動，希望努力備戰全馬的同時，亦可以學習做領跑員，為跑步多添一份意義。

2d9a0b1e 4b20 4a16 9d11 c86bf6a3455b Dee394ec 4d37 4fac ab01 8664463dbf11
Edfaa18c c26f 4497 a5f2 4e582ca4f202

阮浩棕、許家傑等人參與賽事之餘，亦成功為慈善機構籌得善款。

