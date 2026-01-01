渣打馬拉松2026｜阮浩棕何沛珈分手後一齊跑 影大合照企到離行離迾

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，今次不少慈善機構邀請藝人參加賽事，其中善寧會結合TVB的愛心力量，邀請了許家傑、林淑敏、何沛珈、廖慧儀及阮浩棕等以「慈善跑手」身分順利完成「渣打香港馬拉松慈善計劃2026」的「10公里」和「半馬」的賽事，為善寧會籌募善款。

許家傑、林淑敏、廖慧儀和鍾健威挑戰「21.1公里半馬拉松」項目，而何沛珈、阮浩棕及黃美棋則參與10公里賽。阮浩棕、何沛珈早前傳出分訊後，首度同場，他們應大會邀請一齊影合照，但影大合照時就刻意變成左右門神，企到離行離迾。