渣打馬拉松2026｜阮浩棕何沛珈分手後一齊跑 影大合照企到離行離迾

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，今次不少慈善機構邀請藝人參加賽事，其中善寧會結合TVB的愛心力量，邀請了許家傑、林淑敏、何沛珈、廖慧儀及阮浩棕等以「慈善跑手」身分順利完成「渣打香港馬拉松慈善計劃2026」的「10公里」和「半馬」的賽事，為善寧會籌募善款。
許家傑、林淑敏、廖慧儀和鍾健威挑戰「21.1公里半馬拉松」項目，而何沛珈、阮浩棕及黃美棋則參與10公里賽。阮浩棕、何沛珈早前傳出分訊後，首度同場，他們應大會邀請一齊影合照，但影大合照時就刻意變成左右門神，企到離行離迾。
許家傑表示今次順利以極佳時間完成半馬，感激跑友帶領，為他往後的東京全馬好好「暖身」，他表示特別感動是見證周潤發、鄭則士、劉江及鮑起靜等完成十公里賽，非常鼓勵性，「發哥真係好好，可以身體力行感染到身邊所有人都跑步，我成立跑會嘅目的都一樣，希望大家都熱愛跑步呢個運動，一齊為健康而努力同快樂。」
林淑敏以「TVB愛心慈善基金」參與賽事，感覺特別有推動力，沿途有不少人打氣，雖然上斜、落斜及入隧道好侷促，但過程相當熱血，所以比預期時間短完成，心情興奮。「今次為慈善跑，仲要咁多藝人同事一齊為善寧會籌款，希望之後可以組隊去探訪善寧之家。」崔錦棠由於工作在身，身在珠海而未能參與，自行跑10公里拍片以示支持。
阮浩棕滿意時間成績，希望今年努力備戰，明年可以挑戰半馬賽事，他跟何沛珈雖然「再見亦是朋友」，但都有大方合照，何沛珈表示近日由於身形太瘦被勸減少練跑，問到是否「情傷」而暴瘦？她說：「工作忙，加上好積積做運動，所以瘦啫，多謝大家關心。」至於廖慧儀完成半馬賽事，她表示沿路見到失明參賽者在領跑員陪同下完成賽事，大為感動，希望努力備戰全馬的同時，亦可以學習做領跑員，為跑步多添一份意義。