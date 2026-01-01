Megan Fox與MGK傳出分手 協議共同撫養11月大女兒

荷李活39歲女星Megan Fox，近日與其rapper男友Machine Gun Kelly(MGK)正式分手，據《People》雜誌前日報道，這對情侶的戀情已經畫上句號，兩人將共同撫養他們的11個月大女兒。

自2020年公開戀情以來，Megan和比她小4歲的MGK關係一直備受外界關注，他們於2022年1月訂婚，感情事更經常登上媒體頭條。去年3月，他們迎來屬於自己的女兒Saga Blade，Megan Fox當時就在IG寫道：「她終於來了！！我們的小天使。(She’s finally here!! our little celestial seed )」