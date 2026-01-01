Megan Fox與MGK傳出分手 協議共同撫養11月大女兒

荷李活39歲女星Megan Fox，近日與其rapper男友Machine Gun Kelly(MGK)正式分手，據《People》雜誌前日報道，這對情侶的戀情已經畫上句號，兩人將共同撫養他們的11個月大女兒。
自2020年公開戀情以來，Megan和比她小4歲的MGK關係一直備受外界關注，他們於2022年1月訂婚，感情事更經常登上媒體頭條。去年3月，他們迎來屬於自己的女兒Saga Blade，Megan Fox當時就在IG寫道：「她終於來了！！我們的小天使。(She’s finally here!! our little celestial seed )」
雖然兩人已不再是戀人，卻決定繼續共同撫養女兒，顯示他們對家庭責任的共同承擔。據接近他們的人士透露：「目前Megan沒有新戀情與對象，而且並不急著開始新的戀愛關係。但她沒有排除再度戀愛的可能性，如果未來遇到合適的人，她是願意接受的。」
另有消息人士指出，小Saga的到來，拉近了兩人之間的距離，「Megan對MGK在她和孩子身上所展現出的擔當非常滿意，雖然他們分居兩地，但他們經常一起度過很多時間，並把孩子放在第一位，這方面拉近他們的距離。」此外，Megan與前夫Brian Austin Green，育有三個兒子，而MGK與前妻Emma Cannon則有一位16歲女兒。