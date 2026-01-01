Edan呂爵安遭爵屎拍下拎mic剪影 被蔡俊彥稱「呂假狗」即還擊：似你把劍咁幼咩

Edan呂爵安被爵屎拍下拎mic剪影 ，被蔡俊彥稱「呂假狗」。

MIRROR成員呂爵安(Edan)將於周三(21日)迎來29歲生日，一班爵屎已開始為偶像展開連串慶生應援，昨日(17日)更於亞博舉行「Lifted By Love Rising Together 」，Edan與愛妹小如豬又齊到銅鑼灣時代廣場的生日展覽打卡，Edan更出po兼留言答謝大家，寫道：「多謝大家令我嘅生日月變得咁有趣，多謝大家咁隆重其事俾我滿滿嘅儀式感！」大讚展覽好靚，感謝不離不棄的爵屎們。

被蔡俊彥笑呂假狗 至於在昨天的亞博活動上，拿著支mic的Edan被台下粉絲拍下剪影，出來效果卻惹來無限聯想，有爵屎在Threads出po自首「本來想影個好好睇嘅剪影，唔小心搞到有啲奇怪」，本尊Edan隨即回覆「What mic the duck」，更引來老Best、港隊劍擊隊代表蔡俊彥(Ryan)搭訕，更爆料「呂假狗」、「係好奇怪，邊有咁大」，昔日大學室友Edan立即還擊「蔡小鳳」、「似你把劍咁幼咩」，網民立即要求兩人拿出證據。蔡俊彥與Edan不時公開互窒，月前Edan代表ViuTV以特約記者身份採訪Ryan，訪問中兩人「劍來劍往」，Edan對Ryan落敗感可惜，問及對方心情時，Ryan表示：「本來好唔開心，見到你開心好多。」Ryan再說：「本身都冇唔開心，因為依家大個仔喇，唔會因為一次失落就唔開心。」然後Ryan帶笑窒Edan：「即係好似你咁，唔會因為走音就唔開心，如果唔係，你咪成日都唔開心？」

登小學生工作紙 另外，Edan曾為2018年拍攝團綜《MIRROR GO》到海洋公園玩機動遊戲，他擘大口失控畫面，竟然成了小學生中文科工作紙的題目，有網民分享一張小學生填充題，題目就是「我們在海洋公園玩了一整天，玩得很____」配圖用上Edan跟隊友玩機動遊戲，擘大個口的Edan更鼻哥窿擴張，對於功課上寫下「盡興」，點知Edan卻在該帖文下親自留言：「正確答案：想趕快回家」，引來網民留言討論。