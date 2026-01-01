陳展鵬生日獲老婆送驚喜 為見好鵬友花盡心思

陳展鵬有意在香港搞fans meeting。（娛樂組攝）

陳展鵬昨日（17日）在《慈善星輝仁濟夜》獻唱《巨輪》，但因為失準在threads向大家致歉，事後他留言說：「唉! 今日唱live撻咗Q，唱咗10年嘅歌都黐脷筋……sorr」由於展鵬大玩social media出色，令他成功吸納一批年青的「好鵬友」，早前他一眾「好鵬友」聚會，除了唱自己的新歌外，更跟他們一齊影合照。 展鵬說：「大家都話幾抵，幾親近，都係有求必應，都好開心！大家都好耐冇做過呢類嘅fans meeting，跟唔同地方嚟嘅fans一齊慶祝，大家又着晒粉紅色衫，仲着埋生蠔BB嗰啲衫，我都覺得fans好支持，同埋自己都好開心，可以同大家打成一遍！」談到fans聚會有禮物包，他表示是自己的構思，「每一年我都會有特定嘅禮物送俾啲會員，今次就特別啲因為好多年冇搞過，將幾年嘅諗法就同埋Crossover咗一啲贊助商，又有食品、保險品、護膚品，又有T恤送俾大家！」

問到會否在香港搞一個，他表示一直都有此想法，「一路都想嘅，都要配合，但係香港就好多地方可以成日見到我，喺澳門、內地搞就因為佢哋好難得見到我，覺得我喺電視機度跳出來，就可以感覺大家距離近啲。」問到是否非常喜愛湯令山的《用背脊唱情歌》，他說：「呢首歌我真係好鍾意，呢首歌能夠貫穿到大家對粵語歌嘅情感，老中青不論年紀都會唱係好難得，以前有好多呢類歌，而家聽嘅嘢好多，因為世界大同左，當有一首咁好聽嘅歌，而且大家都會去唱嘅時候，就要帶大力推廣！真係好正！」他大讚湯令山很有才華，笑謂大家也是愛戴眼鏡，更值得支持。他又指已經完成劇集拍攝，之後會錄製新歌。

展鵬表示在剛過去的生日獲老婆單文柔大送驚喜，他表示當日跟太太撇甩囡囡一齊搭高鐵，由於太太大玩神秘，誤以為大家會到福田慶祝，沒料到太太買的是去他家鄉福州的車票。他坦言在當地已經沒有甚麼親戚，但自己一直很想回去看看，在當地周圍遊覽、食東西，又到廈門觀光，更獲酒店經理送上蛋糕，而且開心可以玩煙花，坦言今個生日過得好難忘。 他透露囡囡整了曲奇及畫了一張卡，他笑言囡囡大玩神秘，因為囡囡的秘密很易穿崩，笑謂自己就要交足戲。他指囡囡很有節目感，大時大節會畫不同的卡、畫貼在屋企。