出版：2026-Jan-18 18:30
更新：2026-Jan-18 18:30

冼靖峰鬧市拍新春片唔覺尷尬 2月廣州開個唱盼可以在香港開騷

PHOTO 2026 01 18 15 36 17

冼靖峰於2月在廣州開個唱。（娛樂組攝）

冼靖峰日前在銅鑼灣與丁子朗、何晉樂等在拍新春片，談到他的企位比較前，是否代表備受力捧對象，他說：「唔係啦，就算棋邊度都好都要盡力做，無論係咩位置，就算棋最後都會有人見到你嘅！你係一個整體，一定會有人見到嚟㗎。」問到在街上跳舞有沒有感到特別尷尬，他笑言一切都是專業精神，「校五尷尬就擺喺心入邊啊，哈哈！都唔會構成隊表現有咩影響，最緊要拍出嚟嘅效果要好睇！」

IMG 5103 2

冼靖峰跟潘靜文等在街頭拍攝新春影片。（網上圖片）

對於有網民表示完全不認識他們，丁子朗、何晉樂特意到影片下回應及自我介紹，Archie表示錯失了一個讓對方認識自己的機會，「因為我冇睇到呢個post ！蝕底咗！」問到自己看到這些留言時，會不會感到不開心，他說：「喺呢個行業都三四年，做好自己係最緊要，做好就一定會有人見到！盡力做！」

談到他2月廣州開個唱，他表示已經籌備得七七八八，今次是他的個人演唱會，嘉賓亦已經邀請好。他表示收到自己開騷的時候，是擔心比較多，因為過去會有不少兄弟同台，可以大家分擔不同歌曲。他透露屆時會唱二、三十首歌，要一個人唱時便要考慮如何令自己唱得不用太吃力。問到會否在演唱會騷肌時，他表示暫不考慮，自己仍努力操練中。問到會否在香港開騷，他表示香港是他的家，當然很想在香港開，意義重大，已經跟經理人傾，有望年中舉行。

PHOTO 2026 01 18 15 36 01

冼靖峰期待2月的個人演唱會。（娛樂組攝）

