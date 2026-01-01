葉巧琳為感情線「加甜」 黃劍文針灸「頂硬上 」

開騷前黃劍文、鄭俊弘、葉巧琳、陳凱彤接受訪問，眾人士氣高昂非常期待演出！黃劍文笑言再演出《為你鍾情》增添信心「加戲」，笑言難得發現自己跳唱「心肺功能」不俗：「哥哥實在太多經典歌曲，好多都未夠時間唱，所以可以將故事延續做續集。開show之前我唔小心整親隻腳，立即去搵醫師幫手做針灸散瘀，要頂埋呢七日先至有時間去治療！」

由MQ Musical Theatre主辦的《為你鍾情》音樂劇（Café I Do - The Musical）日前於西九文化區戲曲中心隆重公演。首場吸引譚永浩 、杜小喬、 林思彤、 侯靜伊、 阮慧珊、 胡渭康、蔡誌恩 、陸東成、 沈宗賢、 劉威煌、 梁浩賢、黃博等撐場支持！

《為你鍾情》講述兩兄弟繼承已故父親的心血「皇家冰室」，無奈面臨結業，二人為完成父親作為忠實「榮迷」的遺願，打算在最後一個營業日舉辦張國榮歌曲主題音樂會，由此引發許多故事。鄭俊弘表示最愛《黑色午夜》、《不羈的風》，唯未有機會翻唱金曲：「仔仔都會嚟睇尾場，到時媽咪、公公都會陪住佢地嚟支持我！」

而葉巧琳表示再演音樂劇，令演員間默契提升：「我同劍文啲感情線呢，其實係專登加啲『蜜糖』，大家睇落去係可以Sweet啲！依家熟悉咗做音樂劇，依家好似返屋企，心情會放鬆啲！」提到早前炎明熹加盟同唱片公司，姜濤亦在傳言名單：「咩話？我真係唔知！我連炎明熹加盟都係當日才知道，所以在我身上是收不到消息，我已經很久沒回公司，綵排太忙碌了！」同場特陳凱彤表示綵排時不小心失手，笑言演出時要打醒精神！