娛樂
出版：2026-Jan-18 20:30
更新：2026-Jan-18 20:30

葉巧琳為感情線「加甜」 黃劍文針灸「頂硬上 」

PHOTO 2026 01 18 17 59 04

黃劍文、葉巧琳主演《為你鍾情》音樂劇。

由MQ Musical Theatre主辦的《為你鍾情》音樂劇（Café I Do - The Musical）日前於西九文化區戲曲中心隆重公演。首場吸引譚永浩 、杜小喬、 林思彤、 侯靜伊、 阮慧珊、 胡渭康、蔡誌恩 、陸東成、 沈宗賢、 劉威煌、 梁浩賢、黃博等撐場支持！

開騷前黃劍文、鄭俊弘、葉巧琳、陳凱彤接受訪問，眾人士氣高昂非常期待演出！黃劍文笑言再演出《為你鍾情》增添信心「加戲」，笑言難得發現自己跳唱「心肺功能」不俗：「哥哥實在太多經典歌曲，好多都未夠時間唱，所以可以將故事延續做續集。開show之前我唔小心整親隻腳，立即去搵醫師幫手做針灸散瘀，要頂埋呢七日先至有時間去治療！」

PHOTO 2026 01 18 18 01 00

不少圈中人來支持。

《為你鍾情》講述兩兄弟繼承已故父親的心血「皇家冰室」，無奈面臨結業，二人為完成父親作為忠實「榮迷」的遺願，打算在最後一個營業日舉辦張國榮歌曲主題音樂會，由此引發許多故事。鄭俊弘表示最愛《黑色午夜》、《不羈的風》，唯未有機會翻唱金曲：「仔仔都會嚟睇尾場，到時媽咪、公公都會陪住佢地嚟支持我！」

而葉巧琳表示再演音樂劇，令演員間默契提升：「我同劍文啲感情線呢，其實係專登加啲『蜜糖』，大家睇落去係可以Sweet啲！依家熟悉咗做音樂劇，依家好似返屋企，心情會放鬆啲！」提到早前炎明熹加盟同唱片公司，姜濤亦在傳言名單：「咩話？我真係唔知！我連炎明熹加盟都係當日才知道，所以在我身上是收不到消息，我已經很久沒回公司，綵排太忙碌了！」同場特陳凱彤表示綵排時不小心失手，笑言演出時要打醒精神！

PHOTO 2026 01 18 17 58 52 PHOTO 2026 01 18 17 59 21 PHOTO 2026 01 18 17 59 44 PHOTO 2026 01 18 17 59 33 PHOTO 2026 01 18 17 59 27 PHOTO 2026 01 18 17 59 38 PHOTO 2026 01 18 17 59 51

