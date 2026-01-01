熱門搜尋:
出版：2026-Jan-19 00:15
更新：2026-Jan-19 00:15

新聞女王2｜維基百科被惡搞內容 角色變晒新渡輪船名

《新聞女王2》大收旺場。

《新聞女王2》在無綫頒獎禮上橫掃多個獎項，包辦最佳劇集、最佳男、女主角、最佳男、女配角、最佳電視主題曲、大灣區最喜愛TVB劇集、大灣區最喜愛TVB男、女主角，有份參與的吳業坤更獲頒「飛躍進步男藝員」，倪嘉雯也獲頒「最佳新女藝人」。今日（18日）台前幕後齊齊聚首一堂慶功，更拿出所有獎座一齊拍照。鍾澍佳感謝眾人的支持，因為大家齊心才能成事，他更即場揼何廣沛心口，要求他拿錢出來抽獎。

PHOTO 2026 01 18 23 33 37 PHOTO 2026 01 18 23 33 58 PHOTO 2026 01 18 23 54 30 PHOTO 2026 01 18 23 35 17 PHOTO 2026 01 18 23 35 04

近日有網民在維基搜尋資料時，看到《新聞女王2》的粵語版本被人惡搞內容，在內文的劇名不但被改為《Mark非常生氣》，英名由《The Queen of News 2》變成Mark is very angry。故事內容更變成跟《新聞女王2》無關的東西，每位主角的名字後面更離奇加入多艘已退役的新渡輪船名。

如「佘詩曼人飾 文慧心」，後面加了「新傑退役，浴室牆壁打爛」，黃宗澤的角色名字後面則有「新輝拾捌退役，廁所鏡櫃打爛」；李施嬅則加了「新忠退役，廁所門柄整爛」、龔慈恩則是「新英退役，JVC電視打爛」，至於有份客串的袁富華則加了「新輪貳退役，廁所抽氣扇打爛」。

劇情方面則變成如下：

《Mark非常生氣》是圍繞一場房東(Mark)與租客(黎進)的糾紛展開。黎進因為患亞斯柏格症而過著極度悲慘的童年，得不到自己喜歡的女人，外婆離世，一個人跨年，離鄉別井到英國生活等種種因素，不斷發脾氣破壞房間內的物件，包括但不限於JVC電視，廁所門柄，浴室牆壁，廁所抽氣扇，廁所鏡櫃，廁所馬桶等，令房東Mark非常生氣。最終，黎進不僅被房東Mark趕出房間並被勒令賠償所有損失，還面臨刑事指控和牢獄之災。出獄後，黎進被迫流落倫敦街頭，淪為乞丐，度過了餘生。

螢幕截圖 2026 01 18 下午10.17.55 螢幕截圖 2026 01 18 下午10.18.02 螢幕截圖 2026 01 18 下午10.18.11

至於中文版本亦始乎出現被惡搞的情況，網頁出現了警告字句：「由於受到破壞，此條目已依據方針獲得半保護，直至2026年1月31日22時56分。」現時中文版及粵語版的內容及角色名字暫回復正常，從修改紀錄見到由1月17日開始便被人惡搞。唯一肯定的是，修改人士對新渡輪的船隻有很深的認識，否則不會記得這麼多退役船隻。

螢幕截圖 2026 01 19 上午12.19.50

維基百科發現頁面被人惡搞之後，立即鎖起。

