新聞女王2｜維基百科被惡搞內容 角色變晒新渡輪船名

《新聞女王2》在無綫頒獎禮上橫掃多個獎項，包辦最佳劇集、最佳男、女主角、最佳男、女配角、最佳電視主題曲、大灣區最喜愛TVB劇集、大灣區最喜愛TVB男、女主角，有份參與的吳業坤更獲頒「飛躍進步男藝員」，倪嘉雯也獲頒「最佳新女藝人」。今日（18日）台前幕後齊齊聚首一堂慶功，更拿出所有獎座一齊拍照。鍾澍佳感謝眾人的支持，因為大家齊心才能成事，他更即場揼何廣沛心口，要求他拿錢出來抽獎。

近日有網民在維基搜尋資料時，看到《新聞女王2》的粵語版本被人惡搞內容，在內文的劇名不但被改為《Mark非常生氣》，英名由《The Queen of News 2》變成Mark is very angry。故事內容更變成跟《新聞女王2》無關的東西，每位主角的名字後面更離奇加入多艘已退役的新渡輪船名。

如「佘詩曼人飾 文慧心」，後面加了「新傑退役，浴室牆壁打爛」，黃宗澤的角色名字後面則有「新輝拾捌退役，廁所鏡櫃打爛」；李施嬅則加了「新忠退役，廁所門柄整爛」、龔慈恩則是「新英退役，JVC電視打爛」，至於有份客串的袁富華則加了「新輪貳退役，廁所抽氣扇打爛」。

劇情方面則變成如下：

《Mark非常生氣》是圍繞一場房東(Mark)與租客(黎進)的糾紛展開。黎進因為患亞斯柏格症而過著極度悲慘的童年，得不到自己喜歡的女人，外婆離世，一個人跨年，離鄉別井到英國生活等種種因素，不斷發脾氣破壞房間內的物件，包括但不限於JVC電視，廁所門柄，浴室牆壁，廁所抽氣扇，廁所鏡櫃，廁所馬桶等，令房東Mark非常生氣。最終，黎進不僅被房東Mark趕出房間並被勒令賠償所有損失，還面臨刑事指控和牢獄之災。出獄後，黎進被迫流落倫敦街頭，淪為乞丐，度過了餘生。