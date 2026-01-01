熱門搜尋:
出版：2026-Jan-19 00:52
更新：2026-Jan-19 00:52

Jay Fung馮允謙如願舉行戶外演唱會 尾場兩度encore滿足歌迷 (附歌單)

馮允謙如願舉行兩場戶外演唱會。(蘇文傑攝)

馮允謙(Jay Fung)一連兩場戶外個唱《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》，星期日(118)晚上假西九文化區竹翠公園舉行尾場。

Jay Fung如願舉辦首個個人戶外演唱會，第二場獲不少圈中人捧場，包括炎明熹、林奕匡、力臻、梁業(肥仔)Jeremy李駿傑、Amy Lo盧慧敏、Hillary劉沛蘅、Asha徐㴓喬、黃淑蔓等，當然其家人亦有現身觀眾席。

Cac1917c ef2b 4e71 bf4b 2834b7edd5c1 87fdbd85 c951 4959 ba04 5feee848e013 638adc99 8542 4a17 8c2e 9cf499a2cf4f 9386918c 2476 4b24 85d6 ef86292d6d92

全場大合唱《遠在眼前》

為配合「月亮」自然元素主題，舞台上有多個月球佈置，開場時先唱出新歌《齊柏林飛船》，不諳中文的Jay Fung例牌要用大會的拼音字幕提示，除唱出代表作《山旮旯》、《吉卜力》之外，還選唱了一些英文金曲，到當響起《遠在眼前》前奏時，台下觀眾立即熱烈歡呼，Jay Fung更帶領全場大合唱；唱至《Full Moon Party》，台下出現多個吹氣月球，台上台下打成一片，Jay Fung兩度落台跟觀眾拉近距離。個唱尾聲，亦有演繹《報復式浪漫》、《手繪黑卡》等熱烈作品，之後encore一口氣唱出《愛斯基摩人之吻》、《會再見的》及《因你幸福所以幸福》，可是完場時歌迷仍不肯離去且繼續大叫「encore」，Jay Fung結果終極唱出《在最好的時間做最好的你》，兩場演唱會亦圓滿結束。

5ff7bdb9 4a69 44b6 8fdf 812072fae124 5dc441fb 9adc 4a8d aba3 48a904d03a6f 3b37cad4 ba12 4c7a b65f 1c95abbdd8b7 3b5c56b9 1862 4144 97fe 47788ff13bcc 8cc4d281 7533 4849 ae03 a9fa6a93ca70 (1) 0f9d9cd1 398d 4815 9534 66f33c8c52a6 3c3fec41 8377 4c44 93e7 bb3a90013066

BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》尾場歌單

1. 齊柏林飛船

2. Break Your Heart

3. 山旮旯

4. Let’s Keep This Tonight

5. 無理取樂

6. Freakin’ Nightmare

7. Dancing in The Moon

8. 膽量鍛鍊之旅

9. 吉卜力

10. Me and the Moon

11. See Through Ya

12. 簡單的歌

13. She Don't Love Me Anymore

14. Let It Be

15. 然之後

16. 天涯無歌

17. 你是我的回憶殺

18. 遠在眼前

19. All I Need Is You + Rock With You （MJ)

20. How Deep Is Your Love (Bee Gees) + Preclously Mine / All That I Want

21. 因愛之罪名 + I Feel It Coming+ 影子舞

22. Full Moon Party

23. 報復式浪漫

24. 靜靜地生活

25. Singalong Song（Khalil Fong）

26. 手繪黑卡

27. 愛斯基摩人之吻

28. 會再見的

29. 因你幸福所以幸福

30. 在最好的時間做最好的你

846c6680 0db0 441f befb 6a846efae098 Cd74c548 28d7 430f bef9 04f5c7f525f9 9143130f 8846 4226 beba d24904e9e319 Fff71b52 c602 4ae8 8311 d29b9c788b35 57adc1a4 c988 42f9 906a e955cd91a2e2 C043d9ef 6ab1 4b4c 9cae 4b1cc1914c0b B85506c8 99aa 453f 8ed1 3b338621e123 37927a48 098d 42fd 99cc 3159a6ab400e C9f06df6 88d1 4fb7 8284 df03da17c5b5 A04a6ae7 bee6 42c4 8c28 a6caebe2b8e9

