Jay Fung馮允謙如願舉行戶外演唱會 尾場兩度encore滿足歌迷 (附歌單)

馮允謙(Jay Fung)一連兩場戶外個唱《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》，星期日(1月18日)晚上假西九文化區竹翠公園舉行尾場。
Jay Fung如願舉辦首個個人戶外演唱會，第二場獲不少圈中人捧場，包括炎明熹、林奕匡、力臻、梁業(肥仔)、Jeremy李駿傑、Amy Lo盧慧敏、Hillary劉沛蘅、Asha徐㴓喬、黃淑蔓等，當然其家人亦有現身觀眾席。
全場大合唱《遠在眼前》
為配合「月亮」自然元素主題，舞台上有多個月球佈置，開場時先唱出新歌《齊柏林飛船》，不諳中文的Jay Fung例牌要用大會的拼音字幕提示，除唱出代表作《山旮旯》、《吉卜力》之外，還選唱了一些英文金曲，到當響起《遠在眼前》前奏時，台下觀眾立即熱烈歡呼，Jay Fung更帶領全場大合唱；唱至《Full Moon Party》，台下出現多個吹氣月球，台上台下打成一片，Jay Fung兩度落台跟觀眾拉近距離。個唱尾聲，亦有演繹《報復式浪漫》、《手繪黑卡》等熱烈作品，之後encore一口氣唱出《愛斯基摩人之吻》、《會再見的》及《因你幸福所以幸福》，可是完場時歌迷仍不肯離去且繼續大叫「encore」，Jay Fung結果終極唱出《在最好的時間做最好的你》，兩場演唱會亦圓滿結束。
《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》尾場歌單
1. 齊柏林飛船
2. Break Your Heart
3. 山旮旯
4. Let’s Keep This Tonight
5. 無理取樂
6. Freakin’ Nightmare
7. Dancing in The Moon
8. 膽量鍛鍊之旅
9. 吉卜力
10. Me and the Moon
11. See Through Ya
12. 簡單的歌
13. She Don't Love Me Anymore
14. Let It Be
15. 然之後
16. 天涯無歌
17. 你是我的回憶殺
18. 遠在眼前
19. All I Need Is You + Rock With You （MJ)
20. How Deep Is Your Love (Bee Gees) + Preclously Mine / All That I Want
21. 因愛之罪名 + I Feel It Coming+ 影子舞
22. Full Moon Party
23. 報復式浪漫
24. 靜靜地生活
25. Singalong Song（Khalil Fong）
26. 手繪黑卡
27. 愛斯基摩人之吻
28. 會再見的
29. 因你幸福所以幸福
30. 在最好的時間做最好的你