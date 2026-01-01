Jay Fung馮允謙如願舉行戶外演唱會 尾場兩度encore滿足歌迷 (附歌單)

全場大合唱《遠在眼前》

為配合「月亮」自然元素主題，舞台上有多個月球佈置，開場時先唱出新歌《齊柏林飛船》，不諳中文的Jay Fung例牌要用大會的拼音字幕提示，除唱出代表作《山旮旯》、《吉卜力》之外，還選唱了一些英文金曲，到當響起《遠在眼前》前奏時，台下觀眾立即熱烈歡呼，Jay Fung更帶領全場大合唱；唱至《Full Moon Party》，台下出現多個吹氣月球，台上台下打成一片，Jay Fung兩度落台跟觀眾拉近距離。個唱尾聲，亦有演繹《報復式浪漫》、《手繪黑卡》等熱烈作品，之後encore一口氣唱出《愛斯基摩人之吻》、《會再見的》及《因你幸福所以幸福》，可是完場時歌迷仍不肯離去且繼續大叫「encore」，Jay Fung結果終極唱出《在最好的時間做最好的你》，兩場演唱會亦圓滿結束。