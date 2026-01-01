尋秦記｜江華被指拒演電影版 今稱：佢哋冇搵過我嘅

《尋秦記》電影版上映以來，網民討論最多的一位一定是江華，不但有網民自製他的角色甘大滋卡，甚至認為古天樂如果可以開拍關於項羽的故事用來延續項少龍，可以找江華。由於他飾演的連晉/嫪毐在戲中已死去，網民不解為何「趙倩」雪兒可以復活，江華就不可以。近日他接受顏聯武訪問時，就提到自己一直都沒有受到邀請。

古天樂指《尋秦記》電影版演員回歸的準則是「電視劇完嗰集邊個仲喺度就會搵，唔通搵同一位演員演第二個角色，唔可能。」而江華早年就認為他的角色已經一早死掉，沒有必要再演，加上大家都老了，樣貌亦不同，所以當時不少人以為江華是拒演《尋秦記》。江華在顏聯武的節目中被問到為何沒有參演，他說：「佢哋冇搵過我嘅！唔好喺到作大啦，你話人哋搵你，唔好去呃人哋啲流量，人哋根本都冇搵過你！」顏聯武再追問時，江華則謂：「呢啲無謂逼我講啦……」

他指《尋秦記》是集體回憶，在他而言，在籌備拍攝時已經有記者問他，他說：「無論佢哋搵我定唔搵我，我都唔會拍，因為我覺得一部電視劇咁受歡迎，重拍對我嚟講大家都老咗，究竟意義喺邊到呢？依家我又明喇！原來佢哋講緊20年後嘅事，咁就啱晒、大家都老咗。」問到他有沒有覺得錯失良機？江華就不覺得錯失了機會，他說︰「我覺得唔係錯失，因為有人可能好想去做呢樣嘢，有人可能覺得好enjoy，或者好希望去做呢樣嘢。但對我嚟講呢個故事係完咗、個人物已經完咗」

他表示自己有入場看，亦鼓勵大家入場支持。問到如果獲邀演出，他說：「唔好喇，人哋都講咗出口……你冇聽過咩？人哋講咗㗎啦！佢話戲裡面嘅角色死咗，我冇辦法令佢復活。因為我哋依家講緊20年後嘛，係咪呀？人哋講咗啦，你仲走去⋯⋯？」他又指每個人心裏有把尺，「無對與錯，每個人做法、想法都唔同，人哋唔需要你，有一定原因，唔可以話人唔啱。你需要我，我又唔一定要做，亦唔可以話我唔啱。」