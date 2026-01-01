濱崎步分享上海空凳演唱會片段 不再追究背後謊言：自己人生最佳演唱會

日本樂壇天后濱崎步原定11月29日的上海演唱會突然以「不可抗力因素」遭內地主辦方取消，隨後在沒有觀眾的情況下照樣演出全程，步姐還透過其社交平台發放是次空凳演唱會，繼而在各地引發熱議；之後，有自稱是上海演唱會攝影團隊成員之一的網民，發聲明指濱崎步公開的只是彩排畫面，指步姐在沒有觀眾下完成上海演唱會是假消息，引發羅生門事件。

對當晚表現感到驕傲 事隔近個半月，濱崎步原定本月10日的澳門演唱會亦突然取消，步姐近日再度於社交網提及上海show一事，公開當天彩排與演出畫面，首度以更完整的心情回顧這場「空凳演唱會」。濱崎步前日(17日)在IG限時動態上載相關片段，表示自己已不打算再追究事件背後的謊言或真正原因，步姐寫：「什麼是謊言、什麼是原因，為什麼會變成這樣，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」她強調唯一可以確定的是，當天站在舞台與幕後的每一個人，都沒有選擇放棄。

上海演出臨時生變、場內空無一人，但步姐仍對當晚的表現感到驕傲。她特別點名工作人員與dancers的專業與熱情，感性表示：「在那個場合的每一個人都沒有放棄舞台。這個開場看起來只是排練嗎？並肩努力的所有工作人員，如果不怕被誤解地說，這場表演是我自己演藝生涯中數一數二的最佳演出，直到現在我依然這麼認為。」她更指出，因為那一晚全力以赴，更讓她深刻感受到舞台存在的真正意義，這份堅持成為她心中無可取代的記憶。