出版：2026-Jan-19 13:00
更新：2026-Jan-19 13:00

新聞女王2｜佘詩曼唔怕再演文慧心 黃宗澤拎視帝唔敢加價

PHOTO 2026 01 18 23 55 18

黃宗澤與佘詩曼首合作，便雙雙獲獎。（娛樂組攝）

《新聞女王2》昨日（19日）舉行慶功宴，佘詩曼與黃宗澤（Bosco)雙雙憑劇集成為雙料視后、視帝。阿佘坦言戥大家獲獎感到高興，特別是同劇演員，大家都付出了不少。問到如果再開拍第三輯，阿佘會否覺得演文慧心會有壓力，她認為角色的性格已定，會按故事去演，反而寫劇本應是最難，所以不應給壓力予編劇，讓對方有靈感寫好故事。Bosco亦有同感，坦言劇本沒有這麼快可以寫出來。

WhatsApp Image 2026 01 19 at 11.40.01

佘詩曼表示再演Man姐的壓力不大，反而要看故事。

問到Bosco會否加價，他即表示有工作已經很開心，未諗加價。他表示陸續有請朋友食飯，好好慰勞同事。他稱最想下廚給三哥三嫂，笑謂他們咀叼，如他下廚就不會反駁不好吃。阿佘就試過在劇組飲過一次湯，Bosco指當時阿佘投訴沒有花膠，「我話花膠沉底呀！佢話無料嘅！佢未飲就鬧定先！」

談到他被鄭希怡迫唱《K歌之王》，仲叫全場大合唱，Bosco笑言是職場欺凌，更謂自己唱歌收好貴，就算「蛇咬都唔唱」！在旁的阿佘即張開口扮咬Bosco，Bosco繼續強調不會唱。

WhatsApp Image 2026 01 19 at 11.40.00

Bosco打算煮大餐答謝三哥三嫂。

談到「契細佬」麥子樂在網上放負，表示因為工作量大減而出現情緒問題，阿佘表示未有留意到對方的帖文，但透露不時會跟麥子樂見面，並指每個人都有情緒的時候，能夠抒發出來是好事。她又指麥子樂在其他方面都表現正面。

PHOTO 2026 01 18 23 35 04 PHOTO 2026 01 18 23 35 17 PHOTO 2026 01 18 23 34 08 PHOTO 2026 01 18 23 33 58 PHOTO 2026 01 18 23 33 37

