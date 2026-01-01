新聞女王2｜佘詩曼唔怕再演文慧心 黃宗澤拎視帝唔敢加價

《新聞女王2》昨日（19日）舉行慶功宴，佘詩曼與黃宗澤（Bosco)雙雙憑劇集成為雙料視后、視帝。阿佘坦言戥大家獲獎感到高興，特別是同劇演員，大家都付出了不少。問到如果再開拍第三輯，阿佘會否覺得演文慧心會有壓力，她認為角色的性格已定，會按故事去演，反而寫劇本應是最難，所以不應給壓力予編劇，讓對方有靈感寫好故事。Bosco亦有同感，坦言劇本沒有這麼快可以寫出來。

問到Bosco會否加價，他即表示有工作已經很開心，未諗加價。他表示陸續有請朋友食飯，好好慰勞同事。他稱最想下廚給三哥三嫂，笑謂他們咀叼，如他下廚就不會反駁不好吃。阿佘就試過在劇組飲過一次湯，Bosco指當時阿佘投訴沒有花膠，「我話花膠沉底呀！佢話無料嘅！佢未飲就鬧定先！」

談到他被鄭希怡迫唱《K歌之王》，仲叫全場大合唱，Bosco笑言是職場欺凌，更謂自己唱歌收好貴，就算「蛇咬都唔唱」！在旁的阿佘即張開口扮咬Bosco，Bosco繼續強調不會唱。

談到「契細佬」麥子樂在網上放負，表示因為工作量大減而出現情緒問題，阿佘表示未有留意到對方的帖文，但透露不時會跟麥子樂見面，並指每個人都有情緒的時候，能夠抒發出來是好事。她又指麥子樂在其他方面都表現正面。