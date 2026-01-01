《獅子王》導演Roger Allers離世享年76歲 迪士尼CEO哀悼

迪士尼經典動畫電影《獅子王》的聯合導演Roger Allers離世，享年76歲。迪士尼行政總裁艾格(Robert A. Iger)發文追悼這位動畫界傳奇人物。 迪士尼執行長艾格在Instagram發聲哀悼，提到Roger Allers是一位具有創意遠見的藝術家，並深刻理解偉大故事的力量，懂得如何將令人難忘的角色、情感與音樂結合，創造出永恆的作品。艾格說，他的創作協助定義了動畫的一個時代，持續啟發全球觀眾，迪士尼對他的付出深表感激。

Roger Allers的迪士尼同事Dave Bossert證實Roger Allers離世的消息，並附上兩人的合照。Dave Bossert在貼文中寫道，Roger Allers是一位極具天賦的藝術家與電影製作人，是迪士尼動畫文藝復興時期真正的支柱。他從迪士尼的《電子世界爭霸戰》前期製作概念工作開始職業生涯，隨後成為《老友記闖天涯》（Oliver & Company）、《小魚仙》等電影的分鏡師，最終擔任《美女與野獸》的故事總監。

任《美女與野獸》故事總監 Roger Allers與Rob Minkoff共同執導的1994年動畫電影《獅子王》，成為史上最受歡迎的電影之一，全球票房達7.71億美元。除此之外，Roger Allers也參與了多部迪士尼經典作品的製作，包括《電子世界爭霸戰》、《小魚仙》、《美女與野獸》、《阿拉丁》等。