熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-19 11:38
更新：2026-Jan-19 11:38

《獅子王》導演Roger Allers離世享年76歲　迪士尼CEO哀悼

分享：
《獅子王》導演Roger Allers離世享年76歲　迪士尼CEO哀悼

《獅子王》導演Roger Allers離世享年76歲　迪士尼CEO哀悼

adblk4

迪士尼經典動畫電影《獅子王》的聯合導演Roger Allers離世，享年76歲。迪士尼行政總裁艾格(Robert A. Iger)發文追悼這位動畫界傳奇人物。

迪士尼執行長艾格在Instagram發聲哀悼，提到Roger Allers是一位具有創意遠見的藝術家，並深刻理解偉大故事的力量，懂得如何將令人難忘的角色、情感與音樂結合，創造出永恆的作品。艾格說，他的創作協助定義了動畫的一個時代，持續啟發全球觀眾，迪士尼對他的付出深表感激。

Roger Allers參與多部迪士尼電影的製作。 Roger Allers參與多部迪士尼電影的製作。 Roger Allers參與迪士尼電影《美女與野獸》、《獅子王》、 Roger Allers參與迪士尼電影《美女與野獸》、《獅子王》、 Roger Allers參與迪士尼電影《小魚仙》、《電子世界爭霸戰》等 Roger Allers參與迪士尼電影《美女與野獸》、《獅子王》、 Roger Allers參與迪士尼電影《美女與野獸》、《獅子王》、

Roger Allers的迪士尼同事Dave Bossert證實Roger Allers離世的消息，並附上兩人的合照。Dave Bossert在貼文中寫道，Roger Allers是一位極具天賦的藝術家與電影製作人，是迪士尼動畫文藝復興時期真正的支柱。他從迪士尼的《電子世界爭霸戰》前期製作概念工作開始職業生涯，隨後成為《老友記闖天涯》（Oliver & Company）、《小魚仙》等電影的分鏡師，最終擔任《美女與野獸》的故事總監。

adblk5

任《美女與野獸》故事總監

Roger Allers與Rob Minkoff共同執導的1994年動畫電影《獅子王》，成為史上最受歡迎的電影之一，全球票房達7.71億美元。除此之外，Roger Allers也參與了多部迪士尼經典作品的製作，包括《電子世界爭霸戰》、《小魚仙》、《美女與野獸》、《阿拉丁》等。

ADVERTISEMENT

請你食東海堂全新鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務