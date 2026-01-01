吳業坤跑全馬被老婆拋離 爆驚人語錄：只係見到佢車頭燈

吳業坤昨日（18日）跟日籍太太一齊參加全馬，跑完休息幾粒鐘之後便出席《新聞女王2》慶功宴。他跟王敏奕一齊做訪問，談起今次全馬體驗時，他指太太跑得快，快了40分鐘，王敏奕在旁笑謂：「佢自尊心受損，係連老婆嘅車尾燈都睇唔到！」沒料到坤哥竟回應說：「只係見到車頭燈！」搞到王敏奕一時反應不來，之後二人雙雙大笑。

坤哥說：「我都有同劇組講未必嚟到，但係輕功嘅意志力係勁過瞓覺嘅意志力，同埋可以見到大家可以慶祝，因為今次係完咗頒獎禮之後，大家有一個晚上可以同大家見面係好好嘅！」王敏奕表示希望這晚大家能夠盡興。

問到王敏奕會否參賽，她表示怕曬，平時會跑跑步機，如果參加短距離會考慮。坤哥就表示不會再有下一次，之後便爆出只見太太的車頭燈，王敏奕聞言說：「咩事呀？我聽咗啲乜嘢啊？哈哈！」之後二人笑到彎腰！坤哥正想繼續說跟太太的實力差距時，王敏奕表示已經不能focus坤哥接下來的內容。坤哥說：「敏易係好純情嘅！唔好騷擾佢！唔好意思！」

談到曾國祥到澳門見證老婆獲獎，她表示老公一直都很支持，而且很努力為他拉票，很多朋友收到他的訊息投票。她說：「最記得有一次同佢公司啲同事食飯，佢叫晒啲同事拎個電話出嚟投票，我都覺得咁隆重歧視，都好多謝佢！」

對於外間認為女配角應給予龔慈恩，敏奕說：「我覺得獎項永遠都會有呢個問題，最緊要自己開心接受自己份榮譽，自己要繼續努力！」問到他們會否在外傳出現，他們表示會，但未知劇本如何。