關寶慧自爆跟「華」字有緣 獲任達華公開撮合大呼無辜

關寶慧、袁富華昨日（18日）出席《新聞女王2》慶功宴，二人表示很開心收到鍾澍佳邀請。關寶慧稱當時收到佳導邀請時，對方指她需要飾演一個維權角色，自己一向都是義氣仔女，大讚他選角正確。她更搞笑表示自己要求了一段才令佳導給她角色，這晚到場是要繼續攨撈。她表示無論舞台劇、電視或電影都喜歡，最重要可以演戲。

提到早前任達華在節目中公開為她及黃日華拉紅線，寶慧笑謂：「我未搵華哥，我要同任執華傾吓偈先！真係搞嘢！唉！一頭煙！逢親啲華都令我好苦惱！袁富華都係！」再問到跟黃日華感情如何，她說：「唔講啦！」

她表示跟任達華拍過幾次電影，大家認識了很久，很好朋友，對方很愛錫她。看到任達華有沒有介紹男仔給他認識，關寶慧說：「冇喎！」問到是不是因為她跟黃日華有些少機會才不介紹，她說：「無可奉告！」

嗌袁富華做老公

關寶慧即拉住袁富華大叫老公，借意拉開話題，更高呼「我鍾意袁富華！佢啲戲好好！」袁富華笑指她叫到整個開源道也聽到！袁富華續說：「逢係華都好擔心！我都擔心佢，陳曉華都好擔心！」

他們曾一齊演舞台劇扮兩夫妻，問到會否考慮再合作，他們異口同聲話好！袁富華說：「佢冇諗過同啲阿華咁夾！哈哈！」他續說更關寶慧一早認識，自己在做舞台劇時，對方在演藝學院讀書，當時對她的畢業作非常有印象，之後因為大家在不同範疇發展，久久未有合作，直至2021年一齊演舞台劇才碰頭。