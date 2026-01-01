傅穎霸氣粉碎「被包養」指控 直言有健康就能把自己養好

現年41歲的傅穎(Theresa,現名傅寶誼) 近年積極直播帶貨，為方便發展內地市場，先後在北京、廣州、上海、東莞等地生活，前年更在杭州定居，生活愈來愈富泰。日前她透露將要搬屋，從杭州搬回香港，再惹起不少指她「忽然富貴」的傳言。對此，Theresa近日在社交網發長文反擊！

Theresa表示這些年把生活重心放在工作上，一切都是靠自己，她謂幸好過往做的每場直播都有被記錄，自己起早貪黑長時間工作，憑良心選品 、做調研 、做介紹，事事都親力親為，「三年多了 ，挺拚命的贏得的口碑 ，得到的一切都是值得的。」她續指社會上總有些人對女性張口，就來說些侮辱的話，「有些女性亦會加入其中像在對全世界吶喊 ，女人必須依附男人才能活得好」。

反擊網民

Theresa指內地與香港兩地的網民，對她努力工作有著不同反應，內地粉絲會天天勸喻她要多休息，如留言：「我才剛睡醒，你已在直播！」、「早點睡吧，別太累了！」、「別太拼了」；相反香港網民卻說：「她被包養」；Theresa嬲爆反擊：「香港女藝人，沒出歌、沒演戲，就沒能力養好自己？我還是個普通人，只要身體還算健康，知足常樂去工作，就能把自己養好。」

靠自己生活

Theresa又強調自己不是女權主義，但她認為2026年的今天，希望女性能把「配得感」重拾起來，「你配你值得你可以」。至於，那些會出言侮辱女性的男人，她表示大多無能，並謂：「對不起，我太直接，你可以哭，不是罪。」Theresa 霸氣粉碎「被包養」的指控，力證靠自己去生活。