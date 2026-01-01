張敬軒獲楊受成送金牌逼爆灣仔 回應45歲做絕育手術：唔用就斷捨離

張敬軒中午現身灣仔英皇珠寶，宣傳自己推出witHins全新珠寶系列，聯同楊受成、楊政龍、楊諾思進行儀式，由於軒仔已有兩個半月沒有公開露面，故現場大批fans擠滿軒尼詩道，有歌迷昨晚已到場守候排通宵見偶像，場面墟冚。 收厚禮馬上封侯 活動上，軒仔獲老闆楊受成送上徐悲鴻手筆的獨一無二駿馬金牌，他立即抵死講：「馬上封….侯」，之後又為3位幸運fans戴戒指、戴頸鏈，當粉絲們戴上其珠寶產品離場時，軒仔戲言：「強制購物。」期間他又不停向粉絲放電，現場尖叫聲不斷，有人大叫話：「要call白車！」

灌錄最揼本新碟 活動結束，軒仔接受訪問都想設計傢俬，想有自己設計大床、梳化，自言有輕微脊椎毛病，所以對床褥、枕頭要求比較揀擇，同事們揀床上用品都會問他意見，被問是否「床上專家」？軒仔即答：「我少咗出嚟，啲訪問咁難做，我諗我係寢室專家。」年底分別飛到美國及赴韓國錄音，上次睇完MAMA頒獎禮，好希望香港可以有同樣規模的頒獎禮，今次順道作一些交流，自言在韓國錄音製成品出來卻認不出自己把聲，合作上亦會有溝通問題，當問到幾時有新歌推出，軒仔雖賣關子，但就透露全新專輯會邀請他自己很仰慕的國際音樂人合作，投資百萬位數製作，是入行以來最高成本唱片，向大家預告好快可以聽到新作。2月1日是軒仔的45歲生日，談到有粉絲考古，翻出他在2008年的一個訪問，當時軒仔提到聽說男人45歲後做絕育手術對前列腺好，笑言：「睇吓仲用唔用，唔用就斷捨離啦！」卻要考慮：「係咪將啲有用嘅嘢留俾有需要嘅人。」

拉攏 Lolly Talk 過檔責任大 至於同門蔡卓妍(阿Sa)蜜運熱戀教練男友Elvis(林俊賢)，他爆阿Sa目前好開心，亦好需要人錫，所以最近被男友錫到肥咗，提到阿Sa與容祖兒去行山，未有參與的軒仔說：「行山通常係長者運動…死喇我又得罪人。」另一位好友王菀之，今年3月將到澳門開騷，有傳二人會過大海再度合體，軒仔反問：「吓？佢講咗喇咩？我唔知喎！」早前盛傳張敬軒拉攏Lolly Talk過檔英皇，他解釋只是向她們給予意見，認為介紹歌手、組合入一間公司很大責任，問到今年是否有開show計劃，他直言最大心願是開中樂團演唱會part 2。