馮允謙未婚妻缺席兩場演唱會 Jay Fung坦言：每次叫佢返香港都有壓力

完騷後，Jay Fung在後台接受訪問，他直認細細個已好愛睇戶外show，今次如願可算是成就解鎖、夢想成真，他為了答謝觀眾，自掏腰包買朱古力捧送給大家，被追問花了幾位數？他即答：「我唔講喇！但係唔平啦…」最緊要粉絲開心，他自爆身上沒有朱古力可派，坦言還要繼續努力，大呻做極掌上壓手臂都唔出嚟。除了家人，不少圈中好友亦有捧場，肥仔在台下叫Jay Fung派錢，他聽完即笑答：「佢俾錢我，那我就派啲錢俾人哋囉！」

分享與方大同小故事

Jay Fung與拍拖多年的圈外女友Crystal早已訂婚，曾透露打算在2024年底或2025年結婚，可是種種原因把婚期押後，問到未婚妻有沒有回港支持？他表示：「佢今次冇返嚟睇，同埋佢都忙，同埋我發覺，唉…即係每次我開show叫佢嚟睇，其實係一種壓力，嗰種壓力唔係淨係來自佢，係來自我自己，因為每一次佢返嚟，我就會心囉囉攣，想陪佢多一點，但我又唔得，冇時間，又要彩排、要跑步、做gym、練聲，但佢返嚟會好想食嘢，我喺屋企我要食好清，佢都會唔開心，所以情願佢唔返嚟，我就會少啲壓力囉。」完騷後，Jay Fung最想大吃大喝，最想食漢堡包。談到下個目標，Jay Fung希望日後可以在啟德開show，但認為仍有一段距離，自言要繼續努力。早前分別演繹《用背脊唱情歌》及方大同作品也頗大迴響，Jay Fung除向湯令山邀歌外，他提到方大同即表示：「我不嬲都好欣賞佢，我都認識佢，我想講一個小故事，我曾經喺好多年前，我未加入寰亞嘅時候，我曾經有同佢傾過偈，因為都問過佢攞意見，應該點算呢？係咪應該簽公司定係自己做，佢都同我分享咗好多嘢。」獲方大同給了不少意見最後加入現在這間唱片公司，所以他永遠不會忘記，並大讚對方是個很好的前輩，是他借得的學習對象。