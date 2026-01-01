古天樂憑《私家偵探》封最佳男演員 揚威第32屆香港電影評論學會大獎分享興奮心情

香港電影評論學會今日(19日)正式選出第32屆「香港電影評論學會大獎」各個獎項，由梁栢堅導演，徐天佑、黃又南和蔡卓妍主演的《再見UFO》成為最佳電影，而《私家偵探》就成為本屆贏家；古天樂憑該片獲選為今屆最佳男演員，兩位導演李子俊及周汶儒則一同奪得最佳導演獎項。

廖子妤封最佳女演員

古天樂靠《私家偵探》成為出爐最佳男演員，他分享獲獎感受，並回應：「2026年開始，再傳來一個好消息，實在太開心！太興奮！多謝香港電影評論學會對我同電影《私家偵探》的肯定，希望大家繼續支持香港好電影！」至於最佳女演員，由《像我這樣的愛情》的廖子妤奪得，她回應得獎心情：「第一次得到電影評論學會的獎項，意義很大。首先感謝英皇電影楊博士願意投資這部電影，謝謝監製關錦鵬導演以及管東銚小姐。非常感謝小天導演選擇我，謝謝對手陳家樂以及戲裡面的媽媽劉雅麗。阿妹這個角色是我演過眾多角色中難得樂天的角色，希望能將這美好的質地保留下來，成為廖子妤繼續前進的養分。我不會停下來的。」