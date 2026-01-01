聲秀畢業演唱會圓滿結束 馮熙燮柯雨霏胡子貝台上唱新歌

《星戰》揭開序幕

各導師領軍登場

「譚耀文導師組」的布子殷先出場唱出《風的形狀》，接着胡港豐和蕭凱恩Michelle加入，三人合唱了《一個人飛》及《迷魂記》，然後導師譚耀文現身台上和他們合唱《春夏秋冬》，唱畢此曲後譚哥說：「很高興看到他們三位學員由比賽至今的進步和成長，由一竅不通到今天可以站在舞台上，不過你們一定要保持謙卑學習的態度，聽多些不同的意見，先經過分析，再融會貫通，從中你們便可以了解自己和增加自信，再加上強大的心理質素，才能揮灑自如地做出一個具備個人風格的精彩表演。」他們三人也異口同聲說譚哥是一位嚴師，在他身上學到很多，及後譚哥和Michelle合唱《港男港女》。



陳卓怡在四位舞蹈員伴舞下唱出《未知》，接著「鍾舒漫導師組」也是以快歌為主打，Sherman和學員冼奕瑜及司徒泆一起唱跳了《熱愛島》及《狂野之城》，再加上結尾的「草蜢Medley」，令現場觀眾感受到他們三人在排舞室的艱辛練習。陸卓謙Jeffery緊接出場獻唱「給愛麗絲」，然後他的導師吳浩康現身台上說：「我覺得Jeffrey唱歌有很大進步，在做導師這段日子中，有很多前輩和朋友也對我說在我隊中的Jeffrey很有前途，我也有這同感，否則我也不會用我最大的牌去把他爭取成為我的學員，因為我對佢非常寄予厚望。我記得當我年輕時，別人對我說對我寄予厚望我的壓力會很大， Jeffrey的內心很強大，希望透過你強大的內心可以好好消化這份壓力，令你不負眾望去得更加遠。」劉浩龍的學員林潔心Bibi唱出《小故事》，師兄說：「我很滿意Bibi今晚的表現，在教導妳的過程中，我發覺我已經忘記有些以前學過的東西，因此我要多謝可以遇到妳，妳令我想起那些地方我需要去進步。」Bibi回應說：「我很感恩參加聲秀可以遇到師兄你，聲秀真的改變了我的人生。」接着他倆便合唱「滄海遺珠」。



緊接出場的柯雨霏Ophelia也帶來了新歌《直覺型美學》，之後和她的導師泳兒合唱《荊棘海」，泳兒問Ophelia 今晚有什麼感受，Ophelia說：「我以為自己不會很緊張，但剛才出場前也非常驚，因為今晚是首次現場唱自己的新歌，這首歌難度非常之高，所以很驚自己唱得不夠好。」泳兒：「剛才聽Ophelia的新歌給了我很多驚喜，她非常之有potential，又很靓，今晚感覺閃閃發亮，她在後台時不停問我今晚是否很靚？做藝人是要有自信的，希望你越來越有自信、越來越靚。」泳兒也和徐惠晴合唱了《感應》。接著甄敏芳Jenny一口氣唱出《愛與痛的邊緣》和《山林道》，然後她的導師蘇永康和他合唱《來夜方長》，阿公說：「很高興可以看到Jenny有這樣大的進步，她由以前什麼也不懂，到今天可以很有自信的站在這個舞台上。」及後阿公和Ryan合唱了《用背脊唱情歌》，阿公說Ryan 為了他每次的演出能夠精益求精，所以他會發問很多問題，「起初我也不知道如何去處理他，但在去年八月底時，我才發現了一件事，原來這個人竟然是和我同一天生日， 9月24日天秤座， 我即時回想我廿多歲時是一個什麼樣的人，我希望一個什麼類型的老師來教我帶領我，我就是用這樣的心態帶領Ryan行往後那半年，希望你滿意！」Ryan ：「我點止滿意。」阿公續說：「Ryan 對音樂很有熱誠，他每次唱歌也令我很感動，每一次看他在IG上唱live，我和我太太也看得很開心，真的很好聽，今次這個舞台是你畢業後第一次交功課給觀眾，我對每個學生說希望他們今晚的演出要比以前比賽時更加好，現在就把舞台交給馮熙燮。」Ryan先後唱出《小心地滑》、《給你幸福所以幸福》和他的首支派台歌《聆聽自己的聲音》。最後一眾16位學員以一曲《凡星》為這個畢業演唱會畫上完美句號。