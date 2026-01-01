聲秀畢業演唱會圓滿結束 馮熙燮柯雨霏胡子貝台上唱新歌

《this is OURSTAGE》聲秀畢業演唱會於昨晚(18日)完成，全場坐無虛席，粉絲拿著燈牌為自己的偶像吶喊和打氣。16位學員包括馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、張津銘、徐惠晴、布子殷、陸卓謙、冼奕瑜、胡港豐、司徒泆、陳卓怡、林潔心、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩、穎喬，再加上導師譚耀文、蘇永康、吳浩康、 胡鴻鈞、泳兒、鍾舒漫、劉浩龍充滿默契帶來超水準演出，導師們也在台上向學員們作出最後的教誨，期盼他們能繼續在音樂路上發光發熱。
《星戰》揭開序幕
全晚演唱會由全體學員以《星戰》和《隆重登場》揭開序幕，接著胡子貝和陸卓謙一起彈結他合唱了《無盡》，搖滾味十足，子貝更在台上首唱新歌《情完節》，讓大家先聽為快。接着的表演部份為「胡鴻鈞導師組」，先由穎喬Ziva打頭陣，周智敏Emily接力唱出《最難行的路》，再和導師胡鴻鈞合唱《永久損毁》，Hubert 說：「多謝出心出力令今晚演唱會可以完成的每一個單位，令到聲秀每一個學員可以實現他們的夢想。回想聲秀節目組找我出任導師時，我確實有點驚訝，我有何資格可以做老師？但既然有這樣的機會將我以往參加比賽的經驗和心得，可以和一些想入行的年輕有為的歌手分享，也何嘗不是一件好事。起初我很擔心會誤人子弟，在過往接近半年的時間可以令到你們成長，學到一些有用的事情，在此多謝Emily， Ziva 和津銘對我的信任。我好幸運遇到三位學員，他們也提醒了我在追夢路上，當入行時間久了便會忘記那份初心。大家在追夢路上需要堅持，在新的一年可以做到自己喜歡的事，希望你們的夢想可以實現，付出也有回報。」接着Hubert便和津銘合唱了《留低鎖匙》，之後津銘也獨唱了《蜚蜚》。
各導師領軍登場
「譚耀文導師組」的布子殷先出場唱出《風的形狀》，接着胡港豐和蕭凱恩Michelle加入，三人合唱了《一個人飛》及《迷魂記》，然後導師譚耀文現身台上和他們合唱《春夏秋冬》，唱畢此曲後譚哥說：「很高興看到他們三位學員由比賽至今的進步和成長，由一竅不通到今天可以站在舞台上，不過你們一定要保持謙卑學習的態度，聽多些不同的意見，先經過分析，再融會貫通，從中你們便可以了解自己和增加自信，再加上強大的心理質素，才能揮灑自如地做出一個具備個人風格的精彩表演。」他們三人也異口同聲說譚哥是一位嚴師，在他身上學到很多，及後譚哥和Michelle合唱《港男港女》。
陳卓怡在四位舞蹈員伴舞下唱出《未知》，接著「鍾舒漫導師組」也是以快歌為主打，Sherman和學員冼奕瑜及司徒泆一起唱跳了《熱愛島》及《狂野之城》，再加上結尾的「草蜢Medley」，令現場觀眾感受到他們三人在排舞室的艱辛練習。陸卓謙Jeffery緊接出場獻唱「給愛麗絲」，然後他的導師吳浩康現身台上說：「我覺得Jeffrey唱歌有很大進步，在做導師這段日子中，有很多前輩和朋友也對我說在我隊中的Jeffrey很有前途，我也有這同感，否則我也不會用我最大的牌去把他爭取成為我的學員，因為我對佢非常寄予厚望。我記得當我年輕時，別人對我說對我寄予厚望我的壓力會很大， Jeffrey的內心很強大，希望透過你強大的內心可以好好消化這份壓力，令你不負眾望去得更加遠。」劉浩龍的學員林潔心Bibi唱出《小故事》，師兄說：「我很滿意Bibi今晚的表現，在教導妳的過程中，我發覺我已經忘記有些以前學過的東西，因此我要多謝可以遇到妳，妳令我想起那些地方我需要去進步。」Bibi回應說：「我很感恩參加聲秀可以遇到師兄你，聲秀真的改變了我的人生。」接着他倆便合唱「滄海遺珠」。
緊接出場的柯雨霏Ophelia也帶來了新歌《直覺型美學》，之後和她的導師泳兒合唱《荊棘海」，泳兒問Ophelia 今晚有什麼感受，Ophelia說：「我以為自己不會很緊張，但剛才出場前也非常驚，因為今晚是首次現場唱自己的新歌，這首歌難度非常之高，所以很驚自己唱得不夠好。」泳兒：「剛才聽Ophelia的新歌給了我很多驚喜，她非常之有potential，又很靓，今晚感覺閃閃發亮，她在後台時不停問我今晚是否很靚？做藝人是要有自信的，希望你越來越有自信、越來越靚。」泳兒也和徐惠晴合唱了《感應》。接著甄敏芳Jenny一口氣唱出《愛與痛的邊緣》和《山林道》，然後她的導師蘇永康和他合唱《來夜方長》，阿公說：「很高興可以看到Jenny有這樣大的進步，她由以前什麼也不懂，到今天可以很有自信的站在這個舞台上。」及後阿公和Ryan合唱了《用背脊唱情歌》，阿公說Ryan 為了他每次的演出能夠精益求精，所以他會發問很多問題，「起初我也不知道如何去處理他，但在去年八月底時，我才發現了一件事，原來這個人竟然是和我同一天生日， 9月24日天秤座， 我即時回想我廿多歲時是一個什麼樣的人，我希望一個什麼類型的老師來教我帶領我，我就是用這樣的心態帶領Ryan行往後那半年，希望你滿意！」Ryan ：「我點止滿意。」阿公續說：「Ryan 對音樂很有熱誠，他每次唱歌也令我很感動，每一次看他在IG上唱live，我和我太太也看得很開心，真的很好聽，今次這個舞台是你畢業後第一次交功課給觀眾，我對每個學生說希望他們今晚的演出要比以前比賽時更加好，現在就把舞台交給馮熙燮。」Ryan先後唱出《小心地滑》、《給你幸福所以幸福》和他的首支派台歌《聆聽自己的聲音》。最後一眾16位學員以一曲《凡星》為這個畢業演唱會畫上完美句號。