港人農地︱宣萱撐「香港製造」海鮮 獲贈新鮮活魚東星斑

宣萱今日於香港 JW 萬豪酒店出席「港人農地計劃啟動禮暨漁農業發展發布會」，她與司儀暢談她對本地海產的喜愛及選購心得：「我非常喜歡海鮮，含有優質蛋白質與Omega-3脂肪酸的海鮮，是我養顏的秘密武器，所以我對海鮮的要求極高。」宣萱稱，她到街市首選本地海產，因為由養殖場到街市，再帶回家烹調的時間非常短，使得海產幾乎可以做到即捕即煮的鮮美口感，絕對是個優勢。

司儀提到隨着政府推動《漁農業可持續發展藍圖》，以及建華集團「港人農地計劃」配合，香港人已可在新田及大鵬灣，透過現代化養殖技術生產多款優質本地海鮮，讓市民品嘗真正「香港製造」的海鮮。宣萱就大讚「港人農地」的理念：「『港人農地』不只是一個品牌，更是一份承諾，從養殖、認證到銷售的一條龍服務，為消費者提供清晰來源與可靠保障，有助提升市民對本地漁農產品的信心。有更多人支持本地本地海產，自然能振興本地漁農業！」

宣萱又搞笑廚神上身，分享烹調海鮮心得：「我最喜歡簡單烹調方式，例如清蒸或白灼，這樣可以最大程度保留海鮮的鮮味。同時，這種烹調方法簡單快捷，平時拍戲回到家疲倦不已，我會選擇蒸魚或烚蝦，方便又美味！逢假期或重要節日，我更會購買優質海鮮來慶祝，說起來我也算得上是個海鮮迷。」而建華集團更特別準備新鮮活魚「東星斑」作為心意禮物，由集團主席凌偉業代表送贈給宣萱，以答謝她對本地海產的支持。