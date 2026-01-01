林欣彤直播「被追殺」後4個月蒲頭 稱在機場與過百巫師單打獨鬥10小時失意識

歌手林欣彤去年9月在英國時，凌晨突然開了30秒直播，聲線抖震，表現驚慌指控身旁男子是「殺人兇手」 ，人身安全備受威脅。事後，其經理人解釋林欣彤擔心在香港的媽媽及狗狗，因而情緒失控，事件引起外界關注。林欣彤神隱近4個月後，昨晚（19日）突在社交網「上水」為事件發聲。 失去正常意識 林欣彤澄清自己並不是因為擔心回不了香港或擔心照顧狗狗而精神崩潰，她指9月尾在英國的教會完成分享後，因為飛機延誤 ，自己一個待在機場一整天，並受到了（可能有過百位）巫師的攻擊，如困獸鬥一般，不停地單打獨鬥至少10小時，她說：「沒有想像過精神上可如此破碎，漸漸完全失去了正常的意識，即使以前有過很嚴重的情緒病，但這次痛苦是超出我能想像的……我也聽過很多為神工作的人會受到黑暗勢力攻擊，但沒想過這種程度會發生在自己身上。」



電話失蹤 林欣彤續指：「感謝上帝的奇妙恩典 ，我沒有變成了失蹤人口，人沒有失蹤 ，但電話失蹤了，9月尾至10月份所有 WhatsApp 我也收不到，謝謝曾發訊息關心我的各位，但也感謝神 ，讓我可靜養，現在我在港恢復中，安全的 ，大家不用擔心。」最後，她特別感謝教會的愛和支持：「很感恩有這種只仰望耶穌的同在，有朋友說擔心過我會因此離開神，完全相反 ，我恨不得立刻回到神身邊，我要在耶穌腳邊哭好一陣子，很需要空間和時間restore。」不少粉絲都紛紛留言希望她能早日康復，但亦有人表示根據林欣彤的帖文，仍然擔心她的精神狀況。

回顧事件 林欣彤去無9月凌晨在Instagram開直播，片中的她身在海外醫院，並聲線抖震，表現驚慌大叫到：「佢出咗意外叫我搵你，因為我喺靈裡面我聽到佢做緊乜㗎！」同時她一直拍住一名留有鬍子的男子大喊道：「得返我哋兩個人知道，總之呢段片你哋save咗佢！呢段片你地save咗佢！如果有咩事，我死咗唔緊要，我死咗唔緊要，你認住呢個（鬍鬚男）係殺人兇手！認住佢呀！認住邊個係殺人兇手，認住佢呀，佢想殺死我呀… 佢想殺死我呀… 佢想殺死我呀…」片中亦傳來另一把女聲表示「What are you doing?」，然後有鬍子的男子說：「calm down, calm down,OK呀！」事後，林欣彤的經理人解釋：「謝謝各位關心。她係情緒激動，而家身在英國，係安全的。她好擔心媽媽及狗狗，原本她以為可以盡快颱風前返香港，但最後未能上機，因為情緒激動安排她入醫院急症室。」