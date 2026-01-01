碧咸大仔Brooklyn千字文公開家醜 數父母試圖破壞夫妻感情嬲爆決裂

碧咸(David Beckham)一家與26歲大仔Brooklyn Beckham夫婦關係無法補救，上月Brooklyn被發現已從個人IG帳號封鎖所有家庭成員，近日家醜更由他本人親自公開；Brooklyn竟在社交網發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家人決裂原因，力數父母的多宗罪。

迫簽文件 放棄姓名權利 Brooklyn在千字文中表示：「我不想與我的家人和解。我沒有被任何人控制，我只是第一次在我的人生中，為自己站出來。」他指出，2022 年4月與愛妻Nicola Peltz舉行婚禮前，父母就試圖破壞兩人關係：「我在結婚前，父母就不斷試圖破壞我的感情關係，而且這種行為從未停止。」他進一步指控，母親Victoria在其婚禮前臨時取消為Nicola製作婚紗，迫她在最後一刻緊急另尋婚紗，父母當時又施壓要求他簽署「放棄姓名權利」的文件，他寫道：「這將影響我、我的妻子，以及我們未來的孩子。他們堅持要我在婚禮前簽字，因為一旦結婚，合約條款就會正式生效。」導致關係徹底惡化。至於婚禮上，Brooklyn指原本安排一對新人跳第一支舞，母親Victoria卻在 500名賓客面前搶風頭，突然上演「母子共舞」，令他感到極度羞辱，這段經歷，成了Brooklyn與太太決定去年8月在佛州舉行誓言更新儀式的主因，盼能以新的回憶取代焦慮及尷尬。

缺席碧咸生日派對真相 Brooklyn又澄清，自己與妻子並非刻意缺席父親碧咸的50歲生日派對，而是在前往倫敦後遭到冷落，甚至要求Nicola不得同行。他續指：「自從我開始為自己、為我們的關係挺身而出，我的父母無論私下或公開作出攻擊。」Brooklyn還指出，就連自己的兩名細佬Romeo、Cruz也被牽涉其中：「他們被派出來在社交平台上攻擊我，直到去年夏天毫無預警地封鎖了我。」聲明末段，Brooklyn直接回應外界對Nicola的質疑，否認被妻子控制的說法：「完全顛倒是非！真正控制我人生大部分時間的，是我的父母。」坦言自己在成長過程中長期深受焦慮纏繞，但自從離開父母後，這份焦慮第一次消失：「我每天醒來，都對自己選擇的人生心懷感激，也終於找到了平靜與解脫。」Brooklyn不希望跟妻子活在被操控的人生中，強調只想過一個安靜、低調、重視私隱的生活。