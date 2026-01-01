呂方迎62歲生日 5歲餅印女兒下巴尖尖愈大愈靚

呂方當年與Do姐(鄭裕玲) 結束了長達16年的「姐弟戀」後，2020年他與年輕16歲的圈外女友伍惠寶(Rainbow)奉女秘婚，並育有一女Emma(呂晨)。老來得女的呂方，自升呢做爸爸後，不單變身住家男，更為愛女成功戒煙。近年呂方轉戰內地市場，更開設社交平台帳號轉型做KOL，不時分享與女兒的生活點滴。昨日(19日)，迎來62歲生日的他，除大曬與女兒齊齊慶生的溫馨照片，日前亦上載了一條帶Emma去食片皮鴨的影片，片中5歲多的Emma 被讚五官清秀，愈大愈靚。

有女萬事足

呂方昨日迎來62歲生日，他在社交網分享慶生照，見他捧住一個紅色蛋糕，與女兒Emma合照，並寫道：「今天和我的小棉襖一起過生日啦，新的一歲，讓我們呂行快樂吧，演唱會見。」另外，日前他亦上載了一條與Emma食烤鴨的短片，片中見到Emma乖巧地在吃飯，父女互動場面十分溫馨；而5歲的Emma向來被指與爸爸如「餅印」一樣，但隨着年紀長大，五官亦開始有所改變，雖然仍然跟爸爸一樣單眼皮，但眼睛越來越大，皮膚白滑，下巴尖尖，越來越靚。呂方還展示了一張「女兒在飛機上畫的我」的圖片，畫中Emma 畫的爸爸「又高又瘦」，與現實中有點出入，但呂方照單全收，冧爆表示：「可愛到犯規！」