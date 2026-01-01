袁富華演詐騙園區主腦過足癮 原來係鄧志堅意外促成合作

袁富華（Ben哥）日前出席《新聞女王2》慶功宴，Ben哥在戲中扮演詐騙園區主腦，雖然出場的集數不多，但就交足戲，連網民也大叫精彩，兼指Ben哥「連隻牙都有戲」。Ben哥表示今次角色非常有發揮，因為要在短時間內要做出多個層次，歸功於劇本寫得好，加上跟一眾對手也可以在不同層次有不同表現，今次演得非常過癮！

問到鍾澍佳如何邀請他時，竟然因為鄧智堅意外促成。Ben哥說：「我同鄧志堅熟嘅，佢咁啱做緊藝員訓練班嘅導師，佢叫我入嚟分享，就入嚟揀一啲新嘅演員，佢見到我就話『Ben哥有冇興趣拍，有個角色好啱你！』我就話夾時間，又夾到，於是就喺好短時間、好高壓之下拍幾集！」

對於網民大讚，Ben哥說：「我都好多謝佢哋，證明佢哋識睇戲，有可能對我寬打3分，見喺我就放鬆少少。」問到收劇本時的感覺，他表示角色非常完整，自己都有同佳導研究可唔可以加馬來西亞口音。他表示樂意跟佳導再合作，最重要時間夾得到。

袁富華表示

Ben哥透露正在拍攝一個新導演的首部作品，剛從杭州回來，尚有一星期的戲。他提到今次的電影題材是與足球有關，自己要教小朋友踢波。早前落場踢了兩腳自己仍可以做到「施丹轉身」，成功呃到戲組，工作人員見到「施丹轉身」時都嚇了一跳，以為他球技很好。