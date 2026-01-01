昔日TVB花旦梁藝齡無意復出拍劇 60歲罕有露面分享保養心得

曾以原名梁珮玲發展的無綫昔日花旦梁藝齡，淡出電視圈篤信基督教，受洗後正全職傳道。昨日(19日)，梁藝齡現身長沙灣，聯同謝寧、蔣麗萍及喬宏遺孀小金子出席中華聖經文物館開幕禮。

無懼白髮皺紋 現年60歲的梁藝齡今次擔任文物館館長，保養得宜的她外表跟當年未算太大改變，她認為心態好重要，並分享：「唔需要隱藏自己幾多歲，唔怕俾人知，唔係咩秘密。入咗人生另一階段，仍然健康仍然可以服侍神，係開心，做到自己鍾意嘅工作。」梁藝齡直認比以前壓力大減，有白頭髮有皺紋亦毫無所謂。

梁藝齡早於80年代加入TVB，當年與林文龍、邵仲衡、麥長青參加1987年舉行的「超級新星選舉」奪得女子組冠軍，曾在《書劍恩仇錄》中扮演香香公主一角，之後夥拍呂頌賢在《笑傲江湖》中飾演任盈盈，離開TVB後，她在2006年隨影音使團到澳洲拍攝節目《地球深度行Ⅲ》卻不幸遇上交通意外，梁藝齡及另一位攝製隊員被拋出車外，導致其6條肋骨折斷，一度被送入ICU，可幸在留院一星期後康復出院。

謝寧尖沙咀再開分店 梁藝齡受訪時明言已非娛樂圈人，無意復出客串拍劇及拍戲，目前專心傳道工作，館長工作非常忙碌，又要擔任福音節目主持。梁藝齡透露已甚少跟圈中人聯絡，昔日拍檔呂頌賢去年傳來被送入ICU消息，梁藝齡表示睇報道才知道，多年來一直沒有跟對方聯絡。月前發生的大埔宏福苑五級火，梁藝齡談到慘劇時兩眼通紅，表示女：「真係好難過，冇一個香港人想見到呢啲事情。」火災後，梁藝齡曾到紀念公園獻花，她指當日遇到樊亦敏，當時大家有擁抱及互相安慰。

昨日活動上，小金子捐出亡夫喬宏家族早年用過的《新舊約聖經》及《聖光日引》。謝寧則透露年輕時有跟過喬宏到過耶路撒冷，但當時認識未深，希望再有機會朝聖。講到本業餅店，謝寧指平時忙行政又要參與研發，對零售業仍有信心，最近會在尖沙咀再開分店。