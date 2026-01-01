聽障歌迷睇騷被Rain投訴點解唔跳 天王用中文親自回覆：真的非常抱歉

韓流天王Rain鄭智薰日前(1月17日)到台灣開騷，重踏台北小巨蛋舞台，期間他帶動台下歌迷一齊唱跳時，卻發現前排一位女性粉絲拿著手機拍攝，Rain隨即開口問：「妳為什麼不跳？」當他說畢再由翻譯作廣播後，Rain見對方仍沒有反應即擺出一副激氣模樣，現場傳來一陣笑聲。事隔兩天，這位女粉絲在Threads上標註Rain的帳號，解釋自己因為聽覺障礙當時完全聽不懂Rain和翻譯說什麼，而Rain於今日(20日)親自以繁體中文回覆粉絲，引起大批網民熱烈討論。

網民讚Rain 夠體貼

這位粉絲昨日趁自己生日發文，透露自己雖然有聽障，但非常熱愛Rain的舞蹈，並欣賞他幽默風趣的個性，認為他骨子裡是一位極其愛家的好男人，她寫道：「那天很驚喜被Rain點名，一直以為Rain要我唱啦啦啦，第一次很用力的唱，他不滿意跺腳，又叫我再一次，我看他比UPUP以為是要我聲音要再高一點，我還想說我唱得不夠高，還和他說SORRY！！」她不想被偶像誤會是不聽話的粉絲，所以才決定向Rain解釋沒有跟住跳的原因。

今日，Rain親自回覆該則貼文，並寫：「你好!!!!見到你很高興。首先，真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。真心祝你生日快樂！雖然發生了這樣的小插曲，但我們也因此擁有了一個美好的回憶呢。藉由這次的機會，也讓我覺得以後在各方面的表演上，都應該要更加細心經營才行。真心感謝你來觀看演出，我很感動。雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」女歌迷收到回覆也感動回應，真心覺得當Rain的粉絲好幸福。同時，有網民注意到Rain的Threads帳號是第一次回覆粉絲貼文，並選擇粉絲立即看懂的繁體中文回應，獲激讚毫無架子且十分體貼。