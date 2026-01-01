吳磊驚爆床照開價每張1萬人民幣 爆料者深夜改口道歉認捏造

中國頂流男星吳磊近日忽然爆出床照謠言風波，一名微博帳號名為「白珊珊a」的網民，近期連續發布多則指控性貼文，包括「吳磊你欠我的拿什麼還」，更成立名為「魔嫂降世」的收費群組，向粉絲宣稱持有吳磊絕密照片及「床照實錘」，誘騙急於護主的粉絲或好奇網民課金，不過網民經支付高額費用後，「白珊珊a」竟直接解散群組且未提供任何密照證據。在其主帳號因嚴重違規被封禁後，「白珊珊a」更開小號直接標記向吳磊質問：「是不是你舉報我？」隨後，北京星權律師事務所發布通報，證實已對涉事帳號提起名譽權訴訟，進入實名身份披露階段。微博官方也同步證實，該帳號並無「被盜號」跡象，純屬個人行為，目前已將線索移交公安機關處理。

改口稱開玩笑博流量

眼見法網難逃，「白珊珊a」於19日深夜透過新帳號發布道歉聲明。改口稱起初只是跟「同名同姓的朋友」開玩笑，後來是因為帳號被封想「引流」才標記吳磊，並哀求：「真的對不起吳磊老師，這輩子以後都會謹言慎行。」

名為「白珊珊a」的帳號近日在微博上頻頻發文，語氣激烈且帶有威脅意味，包括「他的床照1萬塊錢誰買」、「到現在才賣出2萬塊錢，吳磊你欠我的拿什麼還」。針對爭議貼文，吳磊工作室透過發布聲明，嚴正駁斥所有指控，強調相關言論全屬惡意捏造。聲明中指出：「近日，有網絡用戶在微博平台惡意捏造並傳播關於我司藝人吳磊先生的不實言論，我司現嚴正聲明如下：該網絡用戶所發布關於吳磊先生的言論為毫無事實依據的謠言！」吳磊方已明確表態，將透過法律途徑捍衛藝人名譽，呼籲外界切勿以訛傳訛。