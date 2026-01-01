古天樂現身JFFT直播 被問「鹹片睇唔睇㗎？」尷尬遮面大笑

古天樂post與JFFT成員的合照，證明Threads的帳號是由他本人經營，非假手於人。

古天樂日前現身YouTube頻道JFFT的直播節目《床哥心事台》，與一眾JFFT成員互動，節目中，古天樂表現親民貼地，成員更可以向他發問任何問題，當中，古天樂被問到：「鹹片睇唔睇㗎？」相當搞笑。

鼓勵大膽發問

古天樂表示成員要在五秒內提出「有質素」的問題，否則要被懲罰飲酒，起初各成員都表現拘謹，只問「近排睇開咩戲？」，其後慢慢開始大膽，被問到：「天樂先生你嘅感情狀況？」古天樂則笑言：「嗱 你算大膽問得，但飛咗冇回應」；再問到：「有咩原因開始接觸Threads？」他則表示向來有接觸，但現在直接去玩，並與JFFT成員合照即post ，證明Threads的帳號是由他本人經營，非假手於人。