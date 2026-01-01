古天樂現身JFFT直播 被問「鹹片睇唔睇㗎？」尷尬遮面大笑

古天樂日前現身YouTube頻道JFFT的直播節目《床哥心事台》，與一眾JFFT成員互動，節目中，古天樂表現親民貼地，成員更可以向他發問任何問題，當中，古天樂被問到：「鹹片睇唔睇㗎？」相當搞笑。
鼓勵大膽發問
古天樂表示成員要在五秒內提出「有質素」的問題，否則要被懲罰飲酒，起初各成員都表現拘謹，只問「近排睇開咩戲？」，其後慢慢開始大膽，被問到：「天樂先生你嘅感情狀況？」古天樂則笑言：「嗱 你算大膽問得，但飛咗冇回應」；再問到：「有咩原因開始接觸Threads？」他則表示向來有接觸，但現在直接去玩，並與JFFT成員合照即post ，證明Threads的帳號是由他本人經營，非假手於人。
尷尬大笑
有人問到：「你係咪好憎啲娛記？」並指他經常在訪問中回答問題感覺不想理會記者，古天樂澄清表示：「完全唔係，你問我都想大家開心笑吓啫！」其後，成員繼續發問：「動畫睇唔睇㗎？日本動畫嗰啲」但古天樂感覺問題不夠放，他再鼓勵大家放膽再問：「我俾多一次機會你」，終有成員豁出去，突擊追問：「鹹片睇唔睇㗎？」，古天樂立即反應不及，表現驚訝，並「嘩」了一聲，一度用手尷尬遮面大笑，沒有正面回應，場面相當搞笑。
支持同業
最後，JFFT成員自薦希望能參與古天樂的電影，古天樂即順勢呼籲大家要好好支持演藝事業，他表示：「我今日好想上嚟同大家傾吓偈，我哋好需要大家嘅支持，無論係YouTube，無論係電影圈，唔該大家真係好好地支持。我哋可能有做得唔好，但我都好想話俾大家聽，我哋如果冇大家支持，我哋堅持唔到落去。」